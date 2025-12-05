O σύμβουλος του Κρεμλίνου Ουσακόφ περιγράφει τη «χημεία» Πούτιν με Γουίτκοφ: Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να μιλάνε

Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν επιτύχει ένα επίπεδο κατανόησης που καθιστά τις συζητήσεις τους «πραγματικά φιλικές».

Ο Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε επίσης ότι η συμπερίληψη στις συνομιλίες της Τρίτης με το Κρεμλίνο του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είχε προσθέσει ένα συστηματικό στοιχείο στις συνομιλίες.

«Θα έλεγα ότι ο τόνος – και δεν φοβάμαι να το πω αυτό – ήταν εποικοδομητικός και φιλικός», δήλωσε ο Ουσακόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση καθώς ο Πούτιν επισκεπτόταν την Ινδία.

«Ο Πούτιν γνωρίζει καλά τον Γουίτκοφ, τον έχει συναντήσει έξι φορές. Και οι συζητήσεις τους είναι πραγματικά φιλικές. Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να λέγονται πράγματα στην πραγματικότητα».

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για πέντε ώρες στο Κρεμλίνο, με επίκεντρο ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν αργότερα χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ χρήσιμες». Στα σχόλιά του, ο Ουσακόφ είπε ότι η συμμετοχή του Κούσνερ ήταν «αρκετά επίκαιρη». «Παράλληλα με τη γοητεία και τη φιλικότητα του Γουίτκοφ, πρόσθεσε ένα στοιχείο συστηματικής προσέγγισης. Προσωπικά πιστεύω ότι αν κάποιο σχέδιο διευθέτησης με την Ουκρανία προχωρήσει και πρέπει να μπει σε μια κόλλα χαρτί, ο Κούσνερ θα κάνει μεγάλο μέρος της σύνταξής του».

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον ανώτερο διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα την Πέμπτη και επρόκειτο να τον συναντήσει ξανά εκεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγή. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Κούσνερ συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις με τον Ουμέροφ.

