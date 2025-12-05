Eurovision 2026: Η Αυστρία προχωρά με τη διοργάνωση του διαγωνισμού παρά τις οικονομικές επιπτώσεις του μποϊκοτάζ

Η Αυστρία δήλωσε ότι θα συνεχίσει τα σχέδιά της να φιλοξενήσει τη Eurovision του επόμενου έτους, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της έχει πληγεί από το μποϊκοτάζ τεσσάρων χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και του πολέμου στη Γάζα.

Σε συνάντηση στη Γενεύη, οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης έδωσαν το πράσινο φως για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην εκδήλωση της επόμενης χρονιάς στη Βιέννη, την 70ή επέτειο του διαγωνισμού.

Σε απάντηση, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία ​​και την Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο, αρνούμενοι να μεταδώσουν τους ημιτελικούς και τους τελικούς και μη υποβάλλοντας τους δικούς τους συμμετέχοντες.

Παρόλο που η Ισπανία συγκαταλέγεται στις «πέντε μεγάλες» χώρες όσον αφορά τις οικονομικές συνεισφορές στη Eurovision, ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF δήλωσε ότι η διοργάνωση του 2026 θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο όπως έχει προγραμματιστεί.

«Η εκπομπή του διαγωνισμού δεν θα υποφέρει με κανέναν τρόπο», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ORF, Ρόλαντ Βάισμαν, προσθέτοντας ότι όσοι αποσύρονται είχαν ακόμη προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να αλλάξουν γνώμη.

«Συνολικά, θα ήταν φυσικά ένα οικονομικό βάρος αν αρκετές χώρες δεν συμμετείχαν, αλλά το είχαμε ήδη λάβει υπόψη… και αυτό επηρεάζει κυρίως την EBU, η οποία το έχει ήδη συνυπολογίσει στον προϋπολογισμό της», δήλωσε. «Δεν βλέπω αυτό να αποτελεί πρόβλημα στη Βιέννη και ακόμα κι αν υπάρχουν λίγο λιγότερα, θα μπορέσουμε να το αντισταθμίσουμε».

Η Αυστρία, μαζί με τη Γερμανία, ήταν μεταξύ των χωρών που τάχθηκαν πιο σθεναρά υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στην προετοιμασία για τη γενική συνέλευση της Πέμπτης.

shutterstock

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε ότι χαιρετίζει την απόφαση, λέγοντας ότι το Ισραήλ «παραδοσιακά» ανήκει στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός προέτρεψε τα έθνη που έχουν κάνει μποϊκοτάζ να επανεξετάσουν τη στάση τους, λέγοντας: «Ο πολιτισμός θα πρέπει πάντα να έχει κάτι που συνδέει τους ανθρώπους… αυτό το φόρουμ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως χώρος για την επίλυση πολιτικών διαφορών».

Δεν διεξήχθη ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ την Πέμπτη στη γενική συνέλευση της EBU. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ψήφισαν μόνο για την εισαγωγή νέων κανόνων που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις και τρίτους από το να προωθούν δυσανάλογα τραγούδια με σκοπό να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους.

«Μια μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή και ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ», ανέφερε η EBU σε ανακοίνωσή της.

Αυτή η «μεγάλη πλειοψηφία» ανερχόταν στο 65% των συνέδρων που ψήφισαν υπέρ των αλλαγών στον διαγωνισμό τραγουδιού και δεν τέθηκε θέμα περαιτέρω συζήτησης για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ το 23% ψήφισε κατά και το 10% απείχε.

Ορισμένες χώρες είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με αθέμιτες μεθόδους προώθησης, αφότου το Ισραήλ κατέκτησε την πρώτη θέση στην ψηφοφορία του κοινού στον διαγωνισμό τον Μάιο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση συνολικά, όταν ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι της κριτικής επιτροπής. Στην Ιρλανδία, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ ζήτησε έλεγχο της ψήφου του κοινού.

Το RTÉ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήταν «ασυνείδητο» να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026 εάν συμμετείχε και το Ισραήλ «δεδομένης της τρομερής απώλειας ζωών και της ανθρωπιστικής κρίσης» στη Γάζα.

Ο σλοβενικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTV SLO δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό «εκ μέρους των 20.000 παιδιών που πέθαναν στη Γάζα».

Από τις χώρες που μποϊκοτάρουν, η Ολλανδία συμμετείχε στην εναρκτήρια έκδοση του διαγωνισμού τραγουδιού το 1956. Η Ιρλανδία μοιράζεται με τη Σουηδία το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στη Eurovision, με επτά.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίκαελ Μάρτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι «κατανοεί πλήρως» την αποχώρηση της χώρας του από τον διαγωνισμό τραγουδιού, χαρακτηρίζοντάς την ως «πράξη αλληλεγγύης».

Μέχρι στιγμής, καμία άλλη χώρα δεν έχει συμμετάσχει στο μποϊκοτάζ. Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σουηδίας SVT επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026, μετά από εικασίες ότι μπορεί να αποσυρθεί λόγω της επιβεβαιωμένης συμμετοχής του Ισραήλ.

«Οι νέοι κανόνες σημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι οι κυβερνήσεις απέχουν από εκστρατείες, λιγότερες ψήφοι ανά συμμετέχοντα και ότι εισάγονται και πάλι επαγγελματικές επιτροπές κριτικής επιτροπής στους ημιτελικούς», ανέφερε η SVT.

«Ενισχύεται επίσης η τεχνική ασφάλεια για την αποφυγή νοθείας στις ψήφους. Αυτό – σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας – είναι σύμφωνο με τους όρους που έχει θέσει το SVT για τη συμμετοχή στη Eurovision: ευρεία ευρωπαϊκή υποστήριξη και έναν διαγωνισμό που είναι όσο το δυνατόν πιο απολιτικός.»

Σκανδιναβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Ισλανδίας, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις αλλαγές στην ψηφοφορία του κοινού της EBU την Πέμπτη.

Ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RUV, ο οποίος είχε προηγουμένως διατηρήσει το δικαίωμα να μην συμμετάσχει, δήλωσε ότι θα εξετάσει τη θέση του σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Τετάρτη.

Το BBC έχει προθεσμία μέχρι την άνοιξη για να αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει, καθώς διεξάγει μια διαδικασία επιλογής μέσω της μουσικής βιομηχανίας και όχι δημόσιο επαναληπτικό γύρο.

Διαβάστε επίσης:

«Πέρασε» πρώτος σε τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12) ο «Άγιος έρωτας»

Ο Alpha είχε την καλύτερη τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12)

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros Discovery για σχεδόν 83 δισεκατομμύρια δολάρια (videos/audio)