Eurovision 2026: Παραμένει η κρίση για χάρη του Ισραήλ, αδειανό πουκάμισο το σλόγκαν «United by music» – Τι λέει η EBU

Σαν να μην έχει συμβεί κάτι, η EBU στην ενημέρωση που πραγματοποίησε έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης εστίασε ότι τα μέλη της «υποστήριξαν μια σειρά από στοχευμένες αλλαγές στους κανόνες του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ουδετερότητας της διοργάνωσης».

Σε άλλο σημείο όμως προσεκτική διατύπωση υποδηλώνει ότι το πρόβλημα στους κόλπους της, που παραμένει. «Αυτή η ψηφοφορία σημαίνει ότι όλα τα μέλη της EBU που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 και συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν».

Ήταν μια μυστική ψηφοφορία, όπως τονίστηκε, για τα αναβαθμισμένα μέτρα που έλαβε η Ένωση Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοράσεων προκειμένου να θωρακίσει περισσότερο τον διαγωνισμό της Eurovision. Πλην όμως οι προθέσεις και οι θέσεις αρκετών μελών της είχαν δηλωθεί- ανοιχτά- από καιρό και κατά κάποιο τρόπο ίσως να υποδήλωναν την ψήφο τους.

Η πλειονότητα πάντως συμφώνησε ότι δεν υπήρχε λόγος για «περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με την συμμετοχή» και ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 «θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ».

Σημειώνει η EBU ότι πριν από την ψηφοφορία έγινε «ευρεία συζήτηση» και εκεί διατυπώθηκαν «ποικίλες απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό» και ότι πολλά μέλη (χωρίς να προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός τους) άδραξαν την ευκαιρία και επισήμαναν «τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του Τύπου να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις, ιδίως σε ζώνες συγκρούσεων όπως η Γάζα».

«Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας καταδεικνύει την κοινή δέσμευση των Μελών μας για την προστασία της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο», δήλωσε κατόπιν η πρόεδρος της EBU Ντελνίν Ερνότ Κανσί, χαρακτήρισε την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της συζήτησης, επικοικοδομητική και σημείωσε ότι «αυτές οι συζητήσεις έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ένας χώρος ενότητας και πολιτιστικής ανταλλαγής».

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ήταν 738 ψήφοι υπέρ της υιοθέτησης των μεταρρυθμίσεων χωρίς ψηφοφορία για τη συμμετοχή, 264 κατά και 120 αποχές (κάθε χώρα λαμβάνει 24 ψήφους κατανεμημένες μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων της). Αυτό σημαίνει ότι μόνο 11 χώρες ψήφισαν υπέρ της επιβολής άμεσης ψηφοφορίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Το Ισραήλ εκπροσωπήθηκε στη συνέλευση από τον γενικό διευθυντή της ΚΑΝ, Γκολάν Γιοχκπαζ, και τη νομική σύμβουλο Αγιάλα Μιζρακι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το πολιτιστικό μποϊκοτάζ σε βάρος του Ισραήλ είναι αδικαιολόγητο και επικίνδυνο.

Η απόπειρα αποκλεισμού της Kan από τον διαγωνισμό μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως πολιτιστικό μποϊκοτάζ», υποστήριξε ο Γιοχκπαζ στην ολομέλεια της EBU. «Το μποϊκοτάζ μπορεί να ξεκινήσει σήμερα με το Ισραήλ, αλλά κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει ή ποιον άλλο μπορεί να βλάψει… Είναι τα μέλη της EBU διατεθειμένα να συμμετάσχουν σε μια ενέργεια που βλάπτει την ελευθερία της δημιουργίας και την ελευθερία της έκφρασης;» έθεσε τον προβληματισμό.

Ο Γιοχκπαζ είπε ακόμη πως η ΚΑΝ είναι υπερήφανη για τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που έχει στείλει στην Eurovision όλα αυτά τα χρόνια και αποσαφήνισε «δεν θα σταθώ εδώ να ζητήσω συγγνώμη για την επιτυχία μας». Τόνισε επίσης ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ δεν συμμετείχε σε καμία ανεπίτρεπτη καμπάνια με σκοπό να επηρεάσει τα αποτελέσματα του φετινού διαγωνισμού. Ούτε κουβέντα όμως για τις αντιδράσεις άλλων δημόσιων ραδιοτηλεόρασεων και χωρών εξαιτίας των «εκκαθαριστικών» επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Εν τω μεταξύ «με τη μία» τέσσερις χώρες επιβεβαίωσαν την αρχική θέση τους για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision, αμέσως μετά την ψηφοφορία.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισλανδίας δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της θα συζητήσει την απόφασή της την επόμενη εβδομάδα.

Η βελγική RTBF δήλωσε ότι θα αποφασίσει επίσης για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό του 2026 τις επόμενες ημέρες.

Η κρίση στους κόλπους της EBU παραμένει και το σλόγκαν «United by music» αποκτά ολοένα και πιο έντονα χαρακτηριστικά… πουκάμισου αδειανού.

