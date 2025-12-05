Το Netflix βρίσκεται σε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (videos/audio)

Το Netflix, ο γίγαντας του streaming, άρχισε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για να εξαγοράσει το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Warner Bros Discovery, αναφέρουν σήμερα τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Το Netflix έκανε την υψηλότερη προσφορά για να εξαγοράσει τον όμιλο, σε μια συναλλαγή στα 28 δολάρια ανά μετοχή. Επίκειται η επισημοποίηση της συμφωνίας, διαβεβαιώνει η Wall Street Journal.

Με τη Warner Bros Discovery (WBD), το Netflix θα αποκτήσει ένα τεράστιο κατάλογο ταινιών, αλλά και την υπηρεσία streaming HBO Max. Αν οι Netflix και WBD καταλήξουν σε συμφωνία, θα είναι η μεγαλύτερη στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η χρηματιστηριακή αποτίμηση της Warner Bros Discovery ανέρχεται γύρω στα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο αποκάλυψε την πληροφορία. Όμως το διοικητικό συμβούλιό της θα επιθυμούσε ένα ποσό γύρω στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια, πλην των χρεών.

Οι εταιρείες Paramount Skydance και Comcast επεδίωκαν επίσης την εξαγορά της WBD.

Η μάχη του streaming και η συρρίκνωση της παραδοσιακής τηλεόρασης επιφέρουν μείζονα στρατηγική αναδιοργάνωση στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες του τομέα.

Για να ανταγωνισθούν το Netflix και την Disney, οι ανταγωνιστές επιδιώκουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο streaming και να βελτιώσουν τα έσοδά τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν πρόσφατα την ανησυχία τους γι’ αυτή την ενδεχόμενη εξαγορά της WBD από το Netflix. Όπως υποστηρίζουν, μια τέτοια εξαγορά θα έδινε στην πλατφόρμα για βίντεο κυρίαρχη θέση στην αμερικανική αγορά περιεχομένων.

«Ο νικητής θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι μεγαλύτερες ταινίες του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοσθούν σ’ αυτό οι διαφημιστές», σχολίασε ο Τζέρεμι Γκόλντμαν, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών αγοράς Emarketer.

Στο podcast «The Town» της περασμένης Παρασκευής, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον (James Cameron – «Avatar», «Titanic») είχε δηλώσει αντίθετος σ’ αυτή την εξαγορά επειδή οι επικεφαλής του Netflix θα ευνοούν την πλατφόρμα σε βάρος των κινηματογραφικών αιθουσών.

