Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής – Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

Για την ξαφνική αποχώρηση του Δημήτρη Οικονόμου από το πλατό ενώ είχε μείνει στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής για δύο ώρες ενημέρωσε τους τηλεθεατές ο Άκης Παυλόπουλος.

Επιστρέφοντας από διαφημιστικό διάλειμμα, ο δημοσιογράφος είπε ότι ο λόγος ήταν μια ίωση που τον ταλαιπωρεί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει στην εκπομπή.

«Έπρεπε να αποχωρήσει γιατί τον ταλαιπωρεί μια μικρή ίωση της εποχής και ανέβασε λίγο πυρετό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά έπρεπε να αποχωρήσει. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της εκπομπής» είπε χαρακτηριστικά, περνώντας στο επόμενο θέμα της επικαιρότητας.

