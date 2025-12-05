search
05.12.2025
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

05.12.2025 10:48

Η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ θα καλύψει απευθείας την κλήρωση του Μουντιάλ το απόγευμα (4/12)

05.12.2025 10:48
Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ εκμηδενίζει την απόσταση Αθήνας- Ουάσινγκτον σήμερα στις 19.00 και θα μεταδώσει απευθείας την κλήρωση των ομάδων για το επερχόμενο Μουντιάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου) σε τρεις χώρες- ΗΠΑ, Μεξικό Καναδά- κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού.

Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, 48 ομάδες θα συμμετάσχουν στην τελική φάση. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες θα κατανεμηθούν στους 12 ομίλους. Ανάμεσά τους οι συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, καθώς και οι 39 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, ενώ παραμένουν «ανοιχτά» έξι τελευταία εισιτήρια, που θα προκύψουν από τα προγραμματισμένα play-offs.

Την σημερινή διαδικασία κλήρωσης του Μουντιάλ θα περιγράψουν οι Ιωσήφ Νικολάου και Γιώργος Χαϊκάλης.

