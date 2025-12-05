search
05.12.2025 11:04

Το Mega κατακεραυνώνει τους Αγγελόπουλους για τις πλημμύρες και τους μουσαμάδες στο ΣΕΦ (video)

05.12.2025 11:04
mega-sef-olympiakos

Αίσθηση προκαλεί πως το κανάλι του Mega στο ρεπορτάζ του για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρ στο ΣΕΦ, κατακεραυνώνει την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αν και ο Γιάννης Βρούτσης πήρε… πάνω του την αναβολή, το «ερυθρόλευκο» κανάλι δεν έκρυψε τις ευθύνες που έχει η ΚΑΕ και μάλιστα στο lead της είδησης, σχολιάζει πως από την ΚΑΕ «του ζήτησαν (του Βρούτση) να το αναβάλει για λόγους ασφαλείας, ενώ στη πραγματικότητα το ΣΕΦ θα γινόταν πισίνα».

Το… αιώνιο (όπως τείνει να γίνει) πρόβλημα σε κάθε βροχή με το -κάποτε εμβληματικό- στάδιο, έχει εκθέσει την Ελλάδα και το γεγονός ότι το Mega κατακεραυνώνει την διοίκηση των Αγγελόπουλων, λέγοντας πως «ο φόβος ενός μεγάλου διασυρμού» έφερε την αναβολή, λέει πολλά…

Επίσης, στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού, σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι το γήπεδο «παραμένει παρατημένο» και πως «προσπαθούν με μουσαμάδες και μπαλώματα» να λύσουν το πρόβλημα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στο ότι «για πρώτη φορά αναβάλλεται αγώνας της Euroleague σε αγώνα κλειστού γηπέδου και μάλιστα από την ίδια την κυβέρνηση»

