Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

Η πρωτοφανής αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, για πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague λόγω… βροχής σε κλειστό γήπεδο, δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Ήταν η κορύφωση μιας διαρκούς φθοράς, που έφερε στην επιφάνεια όχι μόνο τις παθογένειες του ΣΕΦ, αλλά και τον επικοινωνιακό χειρισμό της ΚΑΕ, ο οποίος αντί να κατευνάσει τις εντυπώσεις, φούντωσε την οργή του κόσμου. Η Ελλάδα έγινε διεθνές θέμα χλευασμού, ενώ η εικόνα ενός ευρωπαϊκού γηπέδου που αντιμετωπίζει τη βροχή με νάιλον, παλέτες και πρόχειρα μπαλώματα έκανε τον γύρο της ηπείρου.

Ενώ η χώρα γινόταν πρώτο θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ΚΑΕ Ολυμπιακός διαβεβαίωνε μέχρι την ύστατη στιγμή πως «το ΣΕΦ είναι απολύτως λειτουργικό», την ίδια ώρα που το στάδιο είχε μετατραπεί σε ένα μωσαϊκό από νάιλον, μουσαμάδες, σακούλες και παλέτες να συγκρατούν τα νερά που εισέβαλαν από την οροφή. Οι παίκτες μάλιστα βγήκαν στο παρκέ μετά την ανακοίνωση της αναβολής για να σουτάρουν, σε μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως προσπάθεια να αποδείξουν ότι το παρκέ ήταν playable και το πρόβλημα βρισκόταν αλλού.

Κι όμως, η κυβέρνηση –δια του Γιάννη Βρούτση– αποφάσισε την αναβολή για λόγους «ασφαλείας των πολιτών». Τι δεν εξηγήθηκε ποτέ; Γιατί, αφού υπήρχε κίνδυνος στις μετακινήσεις, η αναμέτρηση δεν διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Ήταν η μοναδική λύση που θα προστάτευε το κοινό και ταυτόχρονα θα διέσωζε το ήδη καταρρακωμένο κύρος της χώρας. Αντί γι’ αυτό, η απόφαση ήρθε μόλις δύο ώρες πριν το τζάμπολ, όταν αρκετοί φίλαθλοι ήταν ήδη στον δρόμο, ενώ κάποιοι είχαν ήδη μπει στο γήπεδο και περίμεναν υπομονετικά στις θέσεις τους.

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, ήρθαν και οι δηλώσεις της προέδρου του ΣΕΦ, Χριστίνας Τσιλιγκίρη, η οποία μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα Sports 94,3 ανέφερε πως ο εσωτερικός χώρος του γηπέδου «δεν είχε πρόβλημα λόγω των νάιλον που είχαν βάλει οι εργαζόμενοι» και πως το πραγματικό ζήτημα βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου. Φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ότι «η θάλασσα και η παραλία δεν έχουν σχέση με το στάδιο, αλλά η ποσότητα νερού ανέβασε τη στάθμη της θάλασσας στο ύψος της παραλίας», παρουσιάζοντας μία εξήγηση που περισσότερο μπέρδεψε παρά ξεκαθάρισε το τι συνέβη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το ΣΕΦ δεν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης για ενεργειακή αναβάθμιση και στα χρήματα που, όπως λέει, δεν έχουν δοθεί. Υποστήριξε επίσης ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός «δεν είναι υπεύθυνη να κάνει κάτι», παραπέμποντας στη νομοθετική ρύθμιση του περασμένου Αυγούστου για μελλοντική ενεργειακή αναβάθμιση.

Την ίδια στιγμή, η ΚΑΕ επέλεξε να προβάλει ως ασπίδα ευθυνών τις δηλώσεις του Χρήστου Μπαφέ, με μια επικοινωνιακή τακτική που στόχευε να μετατοπίσει το βάρος αποκλειστικά στο κράτος. Ο κ. Μπαφές μίλησε για δεκαετίες χωρίς κρατική συντήρηση, για τεχνικές εκθέσεις που αγνοήθηκαν, για μια οροφή που έχει λήξει, για απουσία επενδύσεων από το 2008. Όμως πίσω από το αφήγημα της παραμέλησης αναδύεται μια κρίσιμη πτυχή, ότι ο Ολυμπιακός, ως καθημερινός χρήστης, δεν είναι ένας παθητικός ενοικιαστής. Η ΚΑΕ έχει εισπράξει έσοδα, έχει πλήρη διαχείριση των αγωνιστικών χώρων, επωφελείται από κάθε εμπορική δραστηριότητα και γνώριζε πολύ καλά την πραγματική κατάσταση του γηπέδου και των καιρικών συνθηκών.

Όταν ο κ. Μπαφές δήλωνε ότι «ο Ολυμπιακός είναι ενοικιαστής, δεν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια για air condition», η δήλωση λειτούργησε περισσότερο ως επικοινωνιακό ανάχωμα παρά ως ουσιαστική εξήγηση. Δεν γίνεται να διαφημίζεις ότι θες «το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης» και την ίδια στιγμή να υποβαθμίζεις δικές σου παραλείψεις πίσω από το επιχείρημα «εμείς είμαστε ενοικιαστές». Δεν γίνεται να απαιτείς τα πάντα από το κράτος χωρίς να αναλαμβάνεις τις ευθύνες που αναλογούν σε έναν σύλλογο με έσοδα, δύναμη και επιρροή.

Η πραγματικότητα είναι ότι οι πρόχειρες λύσεις με νάιλον και μουσαμάδες δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Κι αν η οροφή έχει πρόβλημα στεγανοποίησης, αυτό δεν το έμαθε η ΚΑΕ χθες. Το γνώριζε, το αποδεχόταν και επικαλείτο τη μελλοντική σύμβαση παραχώρησης για να μην κάνει ούτε τα στοιχειώδη. Ακόμη και η φράση του κ. Μπαφέ ότι «ο όγκος νερού στην οροφή ήταν αδιανόητος» επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι, λες και το πρόβλημα ήταν η κακοκαιρία και όχι η χρόνια εγκατάλειψη.

Και σαν να μην έφτανε η σύγχυση, ήρθε ακόμη ένα οξύμωρο στοιχείο να ενισχύσει την αίσθηση ότι η αναβολή του αγώνα δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά σε λόγους ασφάλειας. Την ώρα που το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβαλλόταν επειδή «κινδύνευαν οι πολίτες και οι αθλητές», μόλις 7,7 χιλιόμετρα μακριά, στο Σεράφειο κολυμβητήριο του Δήμου Αθηναίων, διεξαγόταν κανονικά στις 21:30 ο αγώνας Παναθηναϊκός – Βαζούτας στο πόλο ανδρών. Σε μια περιοχή που επηρεάστηκε εξίσου από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Για εκείνους τους φιλάθλους και αθλητές δεν υπήρχαν λόγοι ασφαλείας; Δεν κινδύνευαν; Ήταν τελικά η ασφάλεια ο πραγματικός λόγος της αναβολής ή μήπως μια βολική ομπρέλα προστασίας για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι η αξιοπρέπεια του ελληνικού αθλητισμού θυσιάστηκε;

Αυτή η διπλή προσπάθεια αποποίησης ευθυνών –από την κυβέρνηση με την καθυστερημένη απόφαση και από την ΚΑΕ με τις ελεγχόμενες δηλώσεις Μπαφέ– εξόργισε όσο τίποτα τον κόσμο του Ολυμπιακού. Στα social media η αγανάκτηση ήταν εκκωφαντική. Χιλιάδες φίλαθλοι κατηγορούσαν την ΚΑΕ για ανικανότητα, προχειρότητα και για το γεγονός ότι άφησε την ομάδα να γίνει πανευρωπαϊκό ανέκδοτο. Οι αντιδράσεις ήταν οργισμένες και το κλίμα εκρηκτικό. Κανείς δεν πείστηκε από δικαιολογίες περί «κακοκαιρίας»· είδαν πίσω από αυτές μια διοίκηση που άργησε, υποεκτίμησε την κρίση και τελικά εκτέθηκε.

Το βασικό ερώτημα παραμένει: τι συνέβη στο ΣΕΦ; Η απάντηση είναι απλή και σοκαριστική. Συνετελέσθη ένα μίγμα κρατικής ανεπάρκειας και διοικητικής αδράνειας. Μια συντήρηση που δεν έγινε στην ώρα της, μια πρόφαση περί «ενοικιαστή» που δεν πείθει, μια ΚΑΕ που καλλιέργησε την εικόνα ενός σύγχρονου οργανισμού αλλά άφησε το ίδιο της το γήπεδο να στεγανοποιείται με… νάιλον. Και τελικά, μια Ελλάδα που εκτέθηκε στην Ευρώπη με έναν αγώνα που δεν έγινε σε ανοιχτό, αλλά σε κλειστό γήπεδο.

