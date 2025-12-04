Στην Αθήνα οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 2029

Ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός θα φιλοξενήσει η Αθήνα. Με την αμέριστη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και μετά την επίμονη και συντονισμένη προσπάθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ), οι 26οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών 2029 θα διεξαχθούν στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η ελληνική υποψηφιότητα παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητισμού Κωφών (ICSD) στο Τόκιο. Στην ψηφοφορία, που ακολούθησε, η Αθήνα επικράτησε του Ζάγκρεμπ με 33 ψήφους έναντι 31.

Με την αντίστροφη μέτρηση για το 2029 να έχει ξεκινήσει, η απόφαση αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τον αθλητισμό των Κωφών στην Ελλάδα και μία ακόμη ευκαιρία για διεθνή προβολή της Αθήνας.

Χάρης Δούκας: Αποδεικνύεται έμπρακτα η εμπιστοσύνη που μας δείχνει η διεθνής αθλητική κοινότητα

«Η ανάθεση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών στην Αθήνα αποτελεί σπουδαία τιμή για την πόλη μας. Αποδεικνύει έμπρακτα για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη, που μας δείχνει η διεθνής αθλητική κοινότητα στη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων υψηλού επιπέδου. Ταυτόχρονα, είναι μια μεγάλη νίκη της συμπερίληψης και της συνεργασίας. Η Αθήνα αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια και στάθηκε στο πλευρό όλων όσοι εργάστηκαν με πίστη, επιμονή και αφοσίωση. Με αυτή τη διοργάνωση στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους», ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο ίδιος, με επιστολή του, είχε στηρίξει την επίσημη υποψηφιότητα της Αθήνας, αναφέροντας ρητά τη δέσμευση και την πεποίθησή του για την επιτυχή προετοιμασία και υλοποίηση της διοργάνωσης.

Για διεθνή διάκριση που αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, Ιωσήφ Σταυρακάκης, σημειώνοντας: «Η διεθνής αυτή διάκριση αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση και το όραμα όλων όσοι συνέδραμαν συστηματικά για να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμαρχο για την αμέριστη στήριξη και συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή. Ο ρόλος του Δήμου Αθηναίων θα είναι καθοριστικός, καθώς η Αθήνα θα αποτελέσει τον κύριο τόπο διεξαγωγής των περισσότερων αγωνισμάτων».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Η ανάθεση αυτή μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε μια διοργάνωση που θα στηρίζει τη συμπερίληψη, την ισότητα, την προσβασιμότητα και τον σεβασμό προς όλους τους αθλητές. Η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχθεί τις αθλήτριες, τους αθλητές και τις αποστολές από όλο τον κόσμο».

«Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή ανθρώπινης δύναμης και θέλησης. Είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τον διάλογο γύρω από τα δικαιώματα των κωφών και βαρήκοων συμπολιτών μας, να διασφαλίσουμε προσβάσιμες υποδομές και να μετατρέψουμε την εμπειρία του αθλητισμού σε καθολικό αγαθό», σημείωσε με τη σειρά της η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας, Έλενα Μαντζαβίνου.

