ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 12:15

Παραδόθηκε η Φλόγα στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Λιτή τελετή λόγω της κακοκαιρίας (photos)

04.12.2025 12:15
xenaki

Χωρίς το καλλιτεχνικό σκέλος, λόγω καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκε η παράδοση της Φλόγας στους Ιταλούς που σε δύο μήνες φιλοξενούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

H ερμηνεία της Κλαυδίας με την «Αστερομάτα» παίχτηκε σε γιγαντοοθόνη καθώς μαγνητοσκοπήθηκε.

Στην τελετή που έγινε στο Καλλιμάρμαρο, βρέθηκαν αρκετοί επίσημοι, με τα πηγαδάκια σε επίπεδο… αυτοδιοίκησης να μην λείπουν.

Η ηγεσία της ΕΟΕ και της ιταλικής ολυμπιακής επιτροπής έδωσαν το παρόν, καθώς και οι δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Δούκας, Αγγελούδης) που είχαν τετ α τετ με τον Γιάννη Σγουρό.

Ανάμεσα στους τελευταίους λαμπαδηδρόμους ήταν η σούπερ σταρ του τένις στην Ιταλία, Τζασμίν Παολίνι, ενώ τελευταία πήρε τη φλόγα και άναψε τον βωμό η Ελληνίδα αθλήτρια της Εθνικής ομάδας πόλο, Ελενα Ξενάκη.

Νωρίτερα, έξω από το Καλλιμάρμαρο, έτρεξε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τη δάδα.

Δείτε εικόνες:

agrotis xorafi 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

mogherini_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η Μογκερίνι από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τις κατηγορίες για εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

stress man new
ΥΓΕΙΑ

Τα διαγνωστικά «ρεκόρ» της ΔΕΠΥ: Έξαρση ή καλύτερη αναγνώριση;

CrediaBank – 1000×1000 – 150 DPI_page-0001
BUSINESS

Το σπίτι σου, πιο «πράσινο». Εσύ, πιο κερδισμένος – Αναβάθμισε ενεργειακά το σπίτι σου με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και τη χρηματοδότηση της CrediaBank

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

