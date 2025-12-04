Παραδόθηκε η Φλόγα στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Λιτή τελετή λόγω της κακοκαιρίας (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς το καλλιτεχνικό σκέλος, λόγω καιρικών συνθηκών, πραγματοποιήθηκε η παράδοση της Φλόγας στους Ιταλούς που σε δύο μήνες φιλοξενούν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
H ερμηνεία της Κλαυδίας με την «Αστερομάτα» παίχτηκε σε γιγαντοοθόνη καθώς μαγνητοσκοπήθηκε.
Στην τελετή που έγινε στο Καλλιμάρμαρο, βρέθηκαν αρκετοί επίσημοι, με τα πηγαδάκια σε επίπεδο… αυτοδιοίκησης να μην λείπουν.
Η ηγεσία της ΕΟΕ και της ιταλικής ολυμπιακής επιτροπής έδωσαν το παρόν, καθώς και οι δήμαρχοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Δούκας, Αγγελούδης) που είχαν τετ α τετ με τον Γιάννη Σγουρό.
Ανάμεσα στους τελευταίους λαμπαδηδρόμους ήταν η σούπερ σταρ του τένις στην Ιταλία, Τζασμίν Παολίνι, ενώ τελευταία πήρε τη φλόγα και άναψε τον βωμό η Ελληνίδα αθλήτρια της Εθνικής ομάδας πόλο, Ελενα Ξενάκη.
Νωρίτερα, έξω από το Καλλιμάρμαρο, έτρεξε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τη δάδα.
Δείτε εικόνες:
