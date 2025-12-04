search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:31
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

04.12.2025 10:30

Η Γκίλφοϊλ λαμπαδηδρόμος – Έτρεξε στην Διονυσίου Αεροπαγίτου (video)

04.12.2025 10:30
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διαδρομή της φλόγας πριν ταξιδέψει στην Ιταλία για την διοργάνωση του 2026, συνεχίζεται στην Ελλάδα και σήμερα, όπου θα παραδοθεί στους διοργανωτές από το Παναθηναϊκό στάδιο το μεσημέρι.

Από τους τελευταίους λαμπαδηδρόμους ήταν η πρέσβης των ΗΠΑ, που έτρεξε μερικές εκατοντάδες μέτρα φορώντας την ενδυμασία που φορούν όλοι οι λαμπαδηδρόμοι. Παρέλαβε τη δάδα από τον αντιπρόεδρο της ΕΟΕ, Στέφανο Χανδακά.

1 / 3