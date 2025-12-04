Άδωνις αποθεώνει Πολάκη για την απουσία του από το Παλλάς: «Τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα… καλύτερα λέει για τον Παύλο Πολάκη (!!!)) ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αυτό κι αν είναι έκπληξη, αλλά ο υπουργόος Υγείας έδειχνε να πιστεύει αυτό που λέει και μάλιστα με… φανατισμό. Υποστηρίζοντας ότι μπροστά στην λογική με την οποία αντιμετώπισε ο κ. Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ του 17,7% των εκλογών του 2023 και τα στελέχη που έδωσαν το παρών, ο κ. Πολάκης μπορεί να είναι ο μόνος που θα διασώσει την τιμή του κόμματός του.
Αλλά και σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης λέει επίσης τα καλύτερα για τον Χανιώτη βουλευτή. Ο υπουργός Υγείας, παρατηρεί ότι απών από την εκδήλωση ήταν ο Παύλος Πολάκης, διερωτώμενος, μάλιστα, αν «χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο;».
Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση στο «Παλλάς» του βιβλίου «Ιθάκη» του @atsipras με το ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 4, 2025
Να το εκλάβουμε ως έμμεση στήριξη στον «αψύ Κρητικό»;…
