Άδωνις αποθεώνει Πολάκη για την απουσία του από το Παλλάς: «Τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;»

Τα… καλύτερα λέει για τον Παύλο Πολάκη (!!!)) ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αυτό κι αν είναι έκπληξη, αλλά ο υπουργόος Υγείας έδειχνε να πιστεύει αυτό που λέει και μάλιστα με… φανατισμό. Υποστηρίζοντας ότι μπροστά στην λογική με την οποία αντιμετώπισε ο κ. Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ του 17,7% των εκλογών του 2023 και τα στελέχη που έδωσαν το παρών, ο κ. Πολάκης μπορεί να είναι ο μόνος που θα διασώσει την τιμή του κόμματός του.

Γεωργιάδης: Πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας και είπε “εγώ είμαι παιδιά, όλοι οι άλλοι είστε μηδέν, στον εξώστη τιμωρία” pic.twitter.com/3DOIgfLhB5 December 4, 2025

Αλλά και σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης λέει επίσης τα καλύτερα για τον Χανιώτη βουλευτή. Ο υπουργός Υγείας, παρατηρεί ότι απών από την εκδήλωση ήταν ο Παύλος Πολάκης, διερωτώμενος, μάλιστα, αν «χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο;».

Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση στο «Παλλάς» του βιβλίου «Ιθάκη» του @atsipras με το ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 4, 2025

Να το εκλάβουμε ως έμμεση στήριξη στον «αψύ Κρητικό»;…

