ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 10:15
04.12.2025 09:07

Λάβρος Λαφαζάνης κατά Τσίπρα: Δεν είχε καταλάβει καν τι σημαίνει Μνημόνιο, έστρωσε τον δρόμο στον Μητσοτάκη

04.12.2025 09:07
tsipras_lafazanis_new
φωτο αρχείου

Σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας στο Mega.

Σταχυολογούμε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία των όσων είπε:

  • Ο Τσίπρας δεν είχε καταλάβει καν τι σημαίνει Μνημόνιο. Ο Τσίπρας δεν είχε αντιληφθεί τις περιστάσεις. Εγώ έθεσα θέμα να βάλουμε στόχο την κυβέρνηση και μου έλεγαν ότι πάσχω από κυβερνησιμότητα.
  • Δεν είπε ότι θέλει να ηγηθεί μιας νέας πολιτικής δύναμης. Είπε υποκριτικά να αυτοοργανωθείτε αλλά με ποιον φορέα; Ένα χρόνο νταραβερίζεται αν θα κάνει κόμμα, γράφει βιβλίο, δεν λέει τίποτα.
  • Με αυτά που έκανε ο Τσίπρας που εφάρμοσε ένα σκληρότατο Μνημόνιο έστρωσε τον δρόμο στον Μητσοτάκη. Το σύστημα δεν θα μπορούσε να δυσφημίσει την Αριστερά όσο ο Τσίπρας.
  • Ο Βαρουφάκης είπε στον Τσίπρα «μόλις άκουσα ότι έκανες τον Λαφαζάνη υπουργό. Μου ήρθε νταμπλάς. Τι κάνεις; Βάζεις τον δραχμιστή σε οικονομικό υπουργείο και να είναι στη διαπραγματευτική ομάδα με την Τρόικα; Θα μας τινάξει στον αέρα και αφήνεις έξω τον Τσακαλώτο που έχουμε κοινές απόψεις». Ο Τσίπρας του είπε «δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Κι εγώ δεν τον ήθελα αλλά είχε μια δύναμη και καλύτερα να είναι μέσα στην κυβέρνηση και να μας πολεμάει παρά από έξω». Μάλιστα έμαθα ότι του είπε και κάτι χειρότερο: Καλύτερα να κατουράει μέσα παρά έξω.

Έξαλλος ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, αποδεικνύοντας ότι το ρήγμα του ’15 όλο και βαθαίνει

