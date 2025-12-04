Λάβρος Λαφαζάνης κατά Τσίπρα: Δεν είχε καταλάβει καν τι σημαίνει Μνημόνιο, έστρωσε τον δρόμο στον Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας στο Mega.
Σταχυολογούμε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία των όσων είπε:
Έξαλλος ο Λαφαζάνης με τον Τσίπρα, αποδεικνύοντας ότι το ρήγμα του ’15 όλο και βαθαίνει…
