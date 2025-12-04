Σοκ στο Ίλιον: 89χρονος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη σε παιδική χαρά – Κατηγορείται ότι της πρότεινε και ερωτική συνέρευση έναντι αμοιβής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη σύλληψη ενός 89χρονου, με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) αστυνομικοί σε παιδική χαρά στο Ίλιον.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να προσέγγισε μία 17χρονη που καθόταν σε παγκάκι, να τη θώπευσε στον μηρό και, ακολούθως, να της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής.
Αμέσως η ανήλικη κάλεσε έναν φίλο της και αυτός ειδοποίησε τις Αρχές.
Aστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 89χρονου.
