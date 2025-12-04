search
04.12.2025 11:26

Σοκ στο Ίλιον: 89χρονος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη σε παιδική χαρά – Κατηγορείται ότι της πρότεινε και ερωτική συνέρευση έναντι αμοιβής

04.12.2025 11:26
shutterstock

Στη σύλληψη ενός 89χρονου, με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) αστυνομικοί σε παιδική χαρά στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να προσέγγισε μία 17χρονη που καθόταν σε παγκάκι, να τη θώπευσε στον μηρό και, ακολούθως, να της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής.

Αμέσως η ανήλικη κάλεσε έναν φίλο της και αυτός ειδοποίησε τις Αρχές.

Aστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 89χρονου.

