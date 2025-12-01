Εύβοια: Περαστικοί βρήκαν ανήλικη, αναίσθητη από το αλκοόλ, στο λιμάνι της Ερέτριας

Ακόμη ένα περιστατικό μέθης αναστάτωσε την Εύβοια και πιο συγκεκριμένα την περιοχή της Ερέτριας φέρνοντας ξανά το ζήτημα κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους.

Όπως αναφέρει το eviaonline μία ανήλικη κοπέλα βρέθηκε αναίσθητη από περαστικούς το Σάββατο 29.11.2025 αργά το απόγευμα σε σημείο του Λιμενοβραχίονα της Ερέτριας στην Εύβοια.

Την ανήλικη μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί.

Το κορίτσι που βρισκόταν τελικά υπό την επήρεια αλκοόλ, επανήλθε ευτυχώς και είναι καλά στην υγεία του.

