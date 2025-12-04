search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 13:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 10:30

Ένας στους δύο Ευρωπαίους φοβάται πόλεμο με τη Ρωσία – Τι δείχνει δημοσκόπηση σε 9 χώρες

04.12.2025 10:30
europeanrussian_flags

Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε εννέα χώρες της ΕΕ και δημοσιεύθηκε σήμερα στο γαλλικό περιοδικό “Le Grand Continent”.

Περισσότεροι από τους μισούς (51%) εκτιμούν ότι υπάρχει “αυξημένος” ή “πολύ αυξημένος” κίνδυνος η Ρωσία να ξεκινήσει πόλεμο με τη χώρα τους τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή που διενεργήθηκε σε δείγμα 9.553 ανθρώπων.

Οι εννέα χώρες που συμμετείχαν είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Κροατία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, με δείγματα μεγαλύτερα των 1.000 ατόμων να λαμβάνονται σε κάθε μία από αυτές.

Το ερώτημα που τέθηκε στα τέλη Νοεμβρίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Cluster 17 για το “Le Grand Continent” ήταν: “κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε η Ρωσία να ξεκινήσει πόλεμο με τη χώρα σας τα επόμενα χρόνια;

Η άποψη για τον βαθμό κινδύνου ανοικτής σύγκρουσης με τη Ρωσία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Στην Πολωνία, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, 77% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός ή πολύ υψηλός. Στη Γαλλία το ποσοστό ανέρχεται σε 54% και στη Γερμανία στο 51%. Αντίθετα, 65% των Ιταλών θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι μικρός ή ανύπαρκτος.

Η δημοσκόπηση έδειξε εξάλλου ότι η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων (81%) θεωρεί ότι το ενδεχόμενο πολέμου με την Κίνα τα επόμενα χρόνια είναι μικρό ή δεν υπάρχει καθόλου.

“Κατά συνέπεια η Ρωσία αποτελεί μακράν την πιο δομική απειλή κρατικού πολέμου στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη”, σχολίασε το Le Grand Continent, ένα περιοδικό που συνδέεται με τη Ecole Normale Supérieure.

Οι ερωτηθέντες αμφιβάλλουν για τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας τους έναντι της Μόσχας. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν θα ήταν “καθόλου” ή “μάλλον καθόλου” ικανή να αμυνθεί έναντι μιας ρωσικής επίθεσης.

Στη Γαλλία, τη μόνη χώρα μεταξύ αυτών όπου διενεργήθηκε η δημοσκόπηση η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα, οι ερωτηθέντες ήταν οι λιγότερο απαισιόδοξοι, με το 44% να πιστεύει ότι η χώρα τους είναι “απολύτως” ή “αρκετά” ικανή να αμυνθεί.

Στην άλλη άκρη βρίσκονται οι Βέλγοι, οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι οι χώρες τους δεν είναι ικανές να αμυνθούν (87%, 85% και 85% αντίστοιχα).

Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δείχνει, για παράδειγμα, ότι το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να τηρήσει μια ισορροπημένη στάση μεταξύ των δύο μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αντιπάλων, των ΗΠΑ και της Κίνας, ή ότι σχεδόν ένας στους δύο (48%) θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ “εχθρό της Ευρώπης”, και πάλι με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

Εξάλλου η πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρούν τη μετανάστευση “απειλή για τη συνοχή της χώρας”, μια άποψη που κυριαρχεί κυρίως στις πιο βόρειες και ανατολικές χώρες παρά στις νότιες. Παράλληλα οι ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των δημόσιων δαπανών και του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων.

Διαβάστε επίσης:

Αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σε έρημο στην Καλιφόρνια – Πρόλαβε να εκτιναχθεί ο πιλότος

Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του – Λάνθιμος, Στινγκ, Μπαρδέμ και Κάμπερμπατς ανάμεσά τους

Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό κατά «τρομοκράτη της Χαμάς» – Ανάμεσά τους δύο παιδιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kourniwtis-terna
BUSINESS

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιάννης Κουρνιώτης Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

ahtsioglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αχτσιόγλου για Τσίπρα: «Δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς επί της αρχής με το πολιτικό του πλαίσιο, θα αξιολογήσουμε τις κινήσεις του»

emily-seira-new
MEDIA

«Emily in Paris»: Η απόλυτη ανατροπή στην πλοκή – Ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην της Έμιλι με την κολλητή της (Video)

mogherini_0412_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ – Έρευνα για απάτη: «Η Μογκερίνι έδωσε εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια», είπε η δικηγόρος της

flat_tire
ΕΛΛΑΔΑ

Πάργα: Λήστεψαν κοσμηματοπωλείο και έπαθαν… λάστιχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 13:56
kourniwtis-terna
BUSINESS

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιάννης Κουρνιώτης Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων

ahtsioglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αχτσιόγλου για Τσίπρα: «Δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς επί της αρχής με το πολιτικό του πλαίσιο, θα αξιολογήσουμε τις κινήσεις του»

emily-seira-new
MEDIA

«Emily in Paris»: Η απόλυτη ανατροπή στην πλοκή – Ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην της Έμιλι με την κολλητή της (Video)

1 / 3