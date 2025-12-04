Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό βομβαρδισμό κατά «τρομοκράτη της Χαμάς» – Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού του στρατού του Ισραήλ.

Από τη δική του πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε τρομοκράτη της Χαμάς» σε «ανταπόδοση» για εχθροπραξίες που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε μέλη του.

Ασθενοφόρα διακόμισαν πέντε πτώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών δύο παιδιών 8 και 10 ετών, καθώς και «τραυματίες», έπειτα από «ισραηλινό βομβαρδισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του νοσοκομείο εκστρατείας του Κουβέιτ στον τομέα Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις.

Τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν 30, 36 και 46 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οργανισμό πρώτων βοηθειών , το Ισραήλ «στοχοποίησε σκηνές εκτοπισμένων με πυραύλους», παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς σε ισχύ τους τελευταίους σχεδόν δυο μήνες.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των πέντε νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο νωρίτερα περί επιχείρησης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την οποία τέσσερα μέλη του τραυματίστηκαν. Αύξησε κατόπιν τον απολογισμό των τραυματιών σε πέντε.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στοιχείων της μονάδας αναγνώρισης Γκολάνι στην ανατολική Ράφα, στρατιώτες αντιμετώπισαν τρομοκράτες που βγήκαν από υπόγεια σήραγγα», σύμφωνα με ανακοινωθέν του.

Στις ανταλλαγές πυρών που ακολούθησαν πέντε στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, πρόσθεσε.

Πηγή του AFP στο υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσε ότι οχήματα «της ισραηλινής κατοχής διεξήγαγαν εντατικούς βομβαρδισμούς πυροβολικού στην ανατολική Ράφα».

Αναφέρθηκε επίσης σε πλήγματα από αεροσκάφη που «πέταξαν πάνω από τον τομέα (…) σε χαμηλό ύψος».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς πως συνεχίζει να παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός και να διαπράττει «τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

«Η πολιτική μας είναι σαφής: το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί καμιά επίθεση εναντίον στρατιωτών (…) και θα ανταποδίδει» τέτοιες ενέργειες, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή πως σκότωσε πάνω από 40 παλαιστίνιους μαχητές την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που είχαν στο στόχαστρο υπόγειες σήραγγες κοντά στη Ράφα.

Η Χαμάς ανέφερε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας πως μαχητές της ήταν αποκλεισμένοι μέσα σε σήραγγες σε τομέα ελεγχόμενο από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας κι ότι επιδίωκε να εξασφαλίσει πως θα τους επιτρεπόταν να φύγουν, κάτι που απέρριψε το Ισραήλ.

Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που απέμενε στη Λωρίδα της Γάζας, ταϊλανδού υπηκόου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης (…) αντιπρόσωποι του ισραηλινού στρατού και του υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν την οικογένεια του Σουντίσακ Ρινταλάκ ότι η σορός του επεστράφη (σ.σ. στο Ισραήλ) για να ταφεί», ανέφεραν μέσω Telegram.

Κατά την ίδια πηγή, ο 42χρονος εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες. Απήχθη στο κιμπούτς Μπεερί.

Στην Γάζα δεν απομένει πλέον παρά το λείψανο του ισραηλινού ομήρου Ραν Γκβιλί.

Η Χαμάς και άλλες ένοπλες παρατάξεις στη Λωρίδα της Γάζας συμφώνησαν να επαναπατριστούν στο Ισραήλ οι τελευταίοι ζωντανοί και αποβιώσαντες όμηροι που απέμεναν στα χέρια τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ, υπό πίεση των ΗΠΑ, τη 10η Οκτωβρίου.

