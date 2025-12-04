Οι εικονικές influencers που βγάζουν αληθινά εκατομμύρια

Η σκηνή είναι γνώριμη, ένας brand manager ανοίγει Instagram για να κλείσει την επόμενη καμπάνια, μόνο που αυτή τη φορά το πρόσωπο που θα λανσάρει το προϊόν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.

Είναι ένας τρισδιάστατος χαρακτήρας, κτισμένος με τεχνητή νοημοσύνη που δεν γερνάει, δεν αρρωσταίνει, δεν απαιτεί συμβόλαια superstar και είναι διαθέσιμος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πρόκειται για τις «ψηφιακές περσόνες», που έχουν ήδη μετατραπεί σε μια βιομηχανία με εκατομμύρια θαυμαστές αλλά και με τζίρο εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις η αγορά των virtual influencers υπολογίστηκε στα 6,06 δισ. δολάρια το 2024 και μπορεί να εκτοξευθεί πάνω από τα 45,8 δισ. μέχρι το 2030, με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνους των ανθρώπινων influencers. Την ίδια ώρα, ωστόσο επιστήμονες κρούουν κώδωνα κινδύνου προειδοποιώντας ότι οι εικονικοί influencers είναι καθρέφτης μιας κοινωνίας που φλερτάρει με την εμμονή στην τελειότητα και την αψεγάδιαστη εικόνα.

Στην κορυφή αυτού του νέου οικοσυστήματος βρίσκεται η Lu do Magalu, το ψηφιακό πρόσωπο της βραζιλιάνικης αλυσίδας λιανικής Magazine Luiza. Η Lu πρωωτοεμφανίστηκε στο YouTube το 2009 για να παρουσιάζει τεχνολογικά προϊόντα, ενώ σήμερα έχει πάνω από 8 εκατομμύρια followers μόνο στο Instagram και πάνω από 25 εκατομμύρια συνολικά στα social, καθιστώντας την την πιο δημοφιλή μη-ανθρώπινη influencer στον κόσμο. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα οι χορηγούμενες αναρτήσεις της κοστολογούνται γύρω στα 21.000–34.000 δολάρια η μία, ενώ μόνο την τελευταία χρονιά εκτιμάται ότι από συνεργασίες με brands έφερε έσοδα περίπου 2,5 εκατ. δολάρια, ποσό σχεδόν σαράντα φορές υψηλότερο από τον μέσο ετήσιο μισθό ενός ανθρώπινου influencer ανάλογου μεγέθους.

Δίπλα της, η Lil Miquela. H 19χρονη Αμερικανοβραζιλιάνα θεωρείται το πρόσωπο που έκανε mainstream την ιδέα του virtual influencer. Δημιουργήθηκε το 2016 από το startup Brud στο Λος Άντζελες και μέσα σε λίγα χρόνια έφτασε να μετρά περίπου 3 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, ενώ ξεκίνησε συνεργασίες με ονόματα όπως Prada, Chanel, Calvin Klein και BMW, αλλά και δισκογραφικό catalogue με δικά της singles.

Αναλυτές που μελετούν τους εικονικούς influencers υπολογίζουν ότι τα έσοδα της Miquela από brand partnerships φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 10–12 εκατ. δολάρια ετησίως, με κάθε χορηγούμενο post να αποτιμάται σε 7.000–10.000 δολάρια. Η δύναμή της, όμως, δεν είναι μόνο οικονομική. Η καμπάνια ενημέρωσης για τη λευχαιμία, στην οποία η Miquela «υποκρίνεται» ότι διαγιγνώσκεται με καρκίνο, προκάλεσε έντονη κατακραυγή στις ΗΠΑ και άνοιξε μεγάλη συζήτηση για το αν είναι ηθικό ένα ψηφιακό avatar να υποδύεται κάτι τόσο οδυνηρό.

Τρίτη πιο εμπορική influencer είναι η Noonoouri, η fashion κουκλίτσα με τα τεράστια μάτια που δημιούργησε ο Γερμανός σχεδιαστής Joerg Zuber. Η Noonoouri έκανε την εμφάνισή της στα social γύρω στο 2018. Σήμερα διαθέτει περίπου μισό εκατομμύριο followers στο Instagram και δεκάδες χιλιάδες στο TikTok, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες για Dior, Balenciaga, Valentino, Versace, Bulgari και άλλους οίκους, προωθώντας παράλληλα μηνύματα για vegan διατροφή και βιώσιμη μόδα. Βρετανικές αναλύσεις εκτιμούν ότι μόνο από την παρουσία της στο Instagram θα μπορούσε να αποφέρει πάνω από 550.000 λίρες ετησίως, με κάθε sponsored post να φτάνει μέχρι και τις 4.000 λίρες, ποσό που την κατατάσσει στο άτυπο «upper class» των virtual fashion icons.

Από την Ευρώπη περνάμε στην Ασία και στη Rozy, την εικοσιδυάχρονη Κορεάτισσα που είναι δημιούργημα του στούντιο Sidus Studio X και έκανε ντεμπούτο το 2020. Από τότε έχει καταφέρει να συγκεντρώσει γύρω στους 170.000 followers στο Instagram, περισσότερους από 100 χορηγούς και δεκάδες διαφημιστικά spots για ασφαλιστικές εταιρείες, αλυσίδες λιανικής και fashion brands. Σύμφωνα με κορεατικά και διεθνή ρεπορτάζ, τα projects της Rozy είχαν ήδη φέρει περίπου 2 εκατ. δολάρια έσοδα στους δημιουργούς της μέσα στα πρώτα δύο-τρία χρόνια, ενώ πρόσφατη μελέτη για τους virtual influencers κάνει λόγο για προβλεπόμενα κέρδη άνω των 1,5 εκατ. δολαρίων μόνο από συνεργασίες με Chanel, Hermès, Calvin Klein και άλλους.

Η πέμπτη μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτής της νέας εικονικής ελίτ είναι η Aitana Lopez, η «ροζέ» φαντασίωση της Βαρκελώνης που έχει γίνει σύμβολο του πόσο γρήγορα μπορεί να απογειωθεί ένα AI μοντέλο. Δημιουργήθηκε από το ισπανικό πρακτορείο The Clueless μέσα στην κρίση, όταν οι ιδρυτές του, κουρασμένοι από τα καπρίτσια και τις απαιτήσεις των ανθρώπινων influencers, αποφάσισαν να στήσουν τον δικό τους ψηφιακό χαρακτήρα. Η Aitana παρουσιάζεται ως 25χρονη από τη Βαρκελώνη, λάτρης των video games και του cosplay, με πάνω από 340.000 followers στο Instagram. Είναι το διαφημιστικό πρόσωπο εταιρειών όπως η ισπανική μάρκα συμπληρωμάτων BIG, ενώ πουλά και exclusive περιεχόμενο σε πλατφόρμες τύπου Fanvue. Οι δημιουργοί της δηλώνουν ότι τα έσοδά της από διαφημίσεις και collaborations κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 3.000 ευρώ τον μήνα, αλλά σε καλούς μήνες μπορεί να φτάσουν τα 8.000–11.000 ευρώ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η τιμή για ένα διαφημιστικό της είναι περίπου 1.000 ευρώ, με συνολικά μηνιαία έσοδα να αγγίζουν τα 10.000 ευρώ.

Παρότι οι παραπάνω πέντε θεωρούνται η «πρώτη γραμμή» των εικονικών influencers, η Ευρώπη έχει αποκτήσει κι ένα άλλο poster girl. Τη Milla Sofia από τη Φινλανδία, η οποία έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και τα ελληνικά media. Και αυτό γιατί το 2023 είχε ποζάρει με φόντο τη Σαντορίνη με χιλιάδες Έλληνες χρήστες να ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι το ξανθό μοντέλο με το τέλειο κορμί δεν είναι άνθρωπος αλλά AI-δημιούργημα. Μέσα σε τρία χρόνια η Milla Sofia έχει φτάσει τους 427.000 followers στο Instagram.

Πολλοί είναι εκείνοι που ανησυχούν και προειδοποιούν με διεθνείς αναλυτές να καταγράφουν ότι ήδη πάνω από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ ακολουθούν τουλάχιστον έναν εικονικό influencer, συχνά χωρίς να καταλαβαίνουν άμεσα ότι πρόκειται για avatar. Την ίδια στιγμή, εταιρείες όπως η AvatarOS, στην οποία συμμετέχουν μεγάλα funds της Silicon Valley, επενδύουν εκατομμύρια για να ρίξουν το κόστος παραγωγής και να κάνουν ακόμη πιο ρεαλιστικά και «ζωντανά» αυτά τα ψηφιακά πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σύντομα. Για τους διαφημιζόμενους, οι εικονικές influencers είναι μια υπόσχεση απόλυτου ελέγχου: δεν ζητούν αυξήσεις, δεν λένε «όχι» σε risky concept. Για τους χρήστες, είναι άλλοτε ψυχαγωγία κι άλλοτε ανησυχητικό σημάδι μιας εποχής όπου η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και στο ψηφιακό θολώνει επικίνδυνα.

