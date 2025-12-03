Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 49χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της – φερόμενου ως δράστη

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία όπου 49χρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα, κοντά στην Ανκόνα. Σύμφωνα με τους ανακριτές, όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο 50χρονος σύζυγός της, ο οποίος καταζητείται.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και ο φερόμενος ως δράστης.

Της είχε επιτεθεί με τσεκούρι

Τον περασμένο Απρίλιο ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τσεκούρι σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Εκείνη είχε καταφέρει να γλιτώσει σχεδόν από «θαύμα», βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ο δράστης της είχε καταστρέψει το κινητό, φωνάζοντας «απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς».

Τον Ιούλιο δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και, χάρη σε μειωμένη ποινή, μπόρεσε να επιστρέψει στη συζυγική στέγη.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, τα τελευταία δύο χρόνια η άτυχη γυναίκα ήταν θύμα της παραληρηματικής, βίαιης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου της.

