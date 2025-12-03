Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις συνομιλίες τους με τον Πούτιν

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά την «ενδελεχή, παραγωγική συνάντηση» που είχαν την Τρίτη, 2/12, στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλάντιμιρ Πούτιν, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σήμερα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κ. Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο (Τραμπ) και τους Ουκρανούς» είπε η πηγή αυτή.

Σε νέα συνάντηση καλεί το Κίεβο η Ουάσιγκτον

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι ΗΠΑ κάλεσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για τη συνέχιση των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, εξέλιξη που το Κίεβο χαρακτηρίζει ως «θετικό σήμα» από την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, ο Στιβ Γουίτκοφ είχε επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία μετά τις συνομιλίες που είχε στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Υπήρξε επαφή μεταξύ του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και του κ. Γουίτκοφ», είπε ο Σιμπίχα σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε επίσης:

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 49χρονη ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της – φερόμενου ως δράστη

«Πόλεμος» Βελγίου – Κομισιόν για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: «Θα χρεοκοπήσουμε αν η Ρωσία πάει στα δικαστήρια»

Επστάιν: Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα πλάνα από το ιδιωτικό νησί του νεκρού μεγιστάνα (Photos/Videos)