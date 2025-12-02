Διπλωματικός μαραθώνιος στο Κρεμλίνο: Πεντάωρη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Κούσνερ για το Ουκρανικό -«Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

Πέντε ώρες κράτησε το διπλωματικό μπρα ντε φερ ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο.

Στο τραπέζι ήταν το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση το απόγευμα της Τρίτης στο Κρεμλίνο άρχισε με 1,5 ώρα καθυστέρηση γιατί ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρευρισκόταν σε οικονομικό φόρουμ όπου έστειλε τα μηνύματά του στην Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε, όπως αναφέρει το RIA Novosti, γύρω στις 23:30 (ώρα Ελλάδος), έπειτα από πέντε ώρες.

Παραγωγική χαρακτήρισε τη συνάντηση σε tweet του ο στενός συνεργάτη του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Γιούρι Ουσακόφ σε δηλώσεις του. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, υπογραμμίζοντας πως κατά τις συνομιλίες στη Μόσχα δεν επήλθε συμφωνία σε ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα: τις εδαφικές διαφορές.

«Συζητήσαμε διάφορες επιλογές για το σχέδιο επίλυσης του ζητήματος της Ουκρανίας. Ο Πούτιν ζήτησε να μεταφερθούν στον Τραμπ ορισμένα σημαντικά πολιτικά μηνύματα. Συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας να μην αποκαλύψουμε το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Οι συζητήσεις ήταν εμπιστευτικές».

Ακόμη, ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ, θα ενημερώσουν τον Τραμπ για όσα συζήτησαν και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουν ξανά με τη ρωσική πλευρά. «Οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται. Δεν είμαστε πιο κοντά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία και απομένει πολλή δουλειά να γίνει».

Ο Ουσάκοφ σημείωσε επίσης ότι «δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβαστική λύση για το εδαφικό ζήτημα, αλλά η αμερικανική πλευρά έχει παρουσιάσει τις προτάσεις της». Ακόμη, δήλωσε ότι συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και οι καλεσμένοι του αντάλλαξαν ευγενικές τυπικότητες στην αρχή της συζήτησης, με τον Ρώσο πρόεδρο να λέει στους Αμερικανούς (μέσω διερμηνέα) ότι είναι «πολύ χαρούμενος που τους βλέπει» και να τους ρωτάει για τη βόλτα τους στη Μόσχα.

Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO — Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025

Ο Γουίτκοφ απάντησε ότι ήταν «μια όμορφη βόλτα» σε «μια υπέροχη πόλη». Ο Ρώσος πρόεδρος τον ευχαρίστησε και εξήρε το έργο των τοπικών αρχών της Μόσχας τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της ρωσικής πρωτεύουσας.

Γρήγορα όμως μπήκαν τα πραγματικά σοβαρά ζητήματα.

Το NBC μετέδιδε νωρίτερα ότι οι κόκκινες γραμμές του Πούτιν είναι τρεις:

— Η Ρωσία πρέπει να διατηρήσει όλο το Ντονμπάς και να αναγνωριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ότι της ανήκει

— Η δραματική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας

— Παγίωση των κερδών της Ρωσίας μέσα από διεθνείς συμφωνίες

Η φωτογραφία που είχε έχει δοθεί από το Κρεμλίνο, φαίνεται στα δεξιά του Πούτιν ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του κάθεται ο Κιρίλ Ντμίτριεφ. Απέναντί τους, ο Στιβ Γουίτκοφ κάθεται στη μέση, με τον Τζάρεντ Κούσνερ, στα αριστερά του.

Γύρω από το τραπέζι βρίσκονται και διερμηνείς.

Είχε προηγηθεί γεύμα των Αμερικανών με τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι με τις ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε πως η Ουκρανία επιθυμεί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αναμιχθούν περισσότερο στη διαδικασία.

Ωστόσο, εξήγησε ότι τρία θέματα ήταν τα «πιο ευαίσθητα και τα πιο δύσκολα». Πρόκειται για τις εδαφικές παραχωρήσεις, τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία Ρώσων και τη συμμαχία των προθύμων, δηλαδή των χωρών που αναζητούν να στηρίξουν μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία.

