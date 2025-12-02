search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 05:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 23:23

Αθώος δηλώνει ο Αφγανός που κατηγορείται πως πυροβόλησε εναντίον μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

02.12.2025 23:23
ethnofrouroi national guard afganos

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, ένα εκ των οποίων απεβίωσε, δήλωσε σήμερα αθώος κατά την ακρόασή του από δικαστή, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ραχμανουλά Λακανουάλ – ένας 29χρονος Αφγανός που τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του στον τόπο της επίθεσης στις 26 Νοεμβρίου – υποστήριξε πως είναι αθώος, μέσω βιντεοσύνδεσης από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο οποίο παραμένει φρουρούμενος.

Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση, χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, και όρισε την επόμενη ακρόαση στις 14 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο δράστης φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» στα αραβικά, προτού αρχίσει να πυροβολεί. Μια εθνοφρουρός, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της σε νοσοκομείο. Ένας 24χρονος συνάδελφός της, ο Άντριου Γουλφ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Με αφορμή την επίθεση αυτή στην Ουάσινγκτον, ξέσπασε διαμάχη μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Ο Ραχμανουλά Λακανουάλ είναι Αφγανός πρόσφυγας που είχε υπηρετήσει στις τάξεις των ειδικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν κι είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA. Εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την εσπευσμένη, χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, στο πλαίσιο επιχείρησης εσπευσμένης απομάκρυνσης Αφγανών που συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς στον πόλεμο εναντίον των Ταλιμπάν.

Η αίτηση χορήγησης ασύλου είχε υποβληθεί επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, αλλά εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιρρίπτουν ακέραιη την ευθύνη στην κυβέρνηση Μπάιντεν, τονίζοντας πως δεν επαλήθευσε το ποινικό μητρώο του Αφγανού.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας: Ο Τραμπ προανήγγειλε πλήγματα σε στόχους εντός της χώρας

ΗΠΑ: «Καμπάνα» για τα Starbucks – Θα καταβάλουν 39 εκατ. δολάρια για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Τραμπ για Ουκρανία: «Τι μπάχαλο… δεν είναι μια εύκολη κατάσταση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

putin kremlino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Κρεμλίνο: Πεντάωρη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Κούσνερ για το Ουκρανικό -«Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

Pensylvannia xionia
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Ένας νεκρός, εκατοντάδες τροχαία και ο πρώτος χιονιάς για την Ανατολική Ακτή (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 05:09
keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

1 / 3