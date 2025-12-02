Κλιμακώνεται η επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας: Ο Τραμπ προανήγγειλε πλήγματα σε στόχους εντός της χώρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα γίνουν σύντομα πλήγματα εντός της Βενεζουέλας.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε χτυπήματα και στην ξηρά. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά το υπουργικό συμβούλιο.

O Τραμπ και το επιτελείο του εδώ και εβδομάδες ζύγιζαν, αν θα πραγματοποιήσουν χτυπήματα εντός της χώρας.

Μάλιστα, δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να μην περιορίζονται στη Βενεζουέλα. Όποιος κατασκευάζει ναρκωτικά ή «τα πουλάει στη χώρα μας» μπορεί να δεχθεί επίθεση, είπε, επισημαίνοντας πως έχει ακούσει ότι υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία.

H ηγεσία του υπουργείου Άμυνας έχει δεχθεί κριτική για τις επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα. Η κριτική αυτή μάλιστα έχει ενταθεί μετά τις αποκαλύψεις ότι πραγματοποίησε μια δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος, αφού η αρχική επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την Τρίτη αυτές τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατηθούν τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να χτυπηθούν στόχοι στην ξηρά. Αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στοχεύσει ανθρώπους σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας εάν η κυβέρνηση διαπιστώσει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ούτε αυτός ούτε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ γνώριζαν για τη δεύτερη επίθεση σε ένα ύποπτο σκάφος μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική τον Σεπτέμβριο, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να λέει ότι ένας ναύαρχος έδωσε την εντολή.

«Δεν γνώριζα για το δεύτερο χτύπημα. Δεν γνώριζα τίποτα για ανθρώπους. Δεν συμμετείχα και δεν ήξερα ότι κατέστρεψαν ένα σκάφος, αλλά θα έλεγα το εξής, έκαναν ένα χτύπημα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Χέγκσεθ «ήταν ικανοποιημένος» με το χτύπημα, αλλά «δεν γνώριζε για μια δεύτερη επίθεση, που να αφορά δύο άτομα».

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε τα σχόλια αυτά, λέγοντας στους δημοσιογράφους στη συνεδρίαση ότι «είδε ζωντανά το πρώτο πλήγμα» αλλά στη συνέχεια «προχώρησε στην επόμενη συνάντησή του». Είπε ότι «δεν είδε προσωπικά επιζώντες», αλλά ότι στηρίζει την απόφαση του ναυάρχου Φρανκ Μ. “Μιτς” Μπράντλεϊ, διοικητή της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ο οποίος, όπως είπε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα, έδωσε την εντολή για το δεύτερο πλήγμα.

Το τελεσίγραφο του Τραμπ

Ο Τραμπ σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή (30/11) με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο του έδωσε τελεσίγραφο να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα. Σε αντάλλαγμα οι ΗΠΑ θα εγγυούνταν ασφαλές πέρασμα για τον ίδιο, τη σύζυγο του Σίλια Φλόρες και τον γιο του Νικολάς Μαδούρο Γκέρας

Ο Μαδούρο αρνήθηκε να παραιτηθεί αμέσως και ζήτησε διεθνή αμνηστία για τον εαυτό του και τους συμμάχους του.

Επέμεινε ακόμα διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, δεσμευόμενος ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή «ελεύθερων» εκλογών.

Μαδούρο: «Δεν θέλουμε ειρήνη σκλάβων»

Πηγή σχολίασε ότι ο Μαδούρο επιδίωκε ένα μοντέλο, που θα του επέτρεπε να διατηρήσει παρασκηνιακά την εξουσία στη Βενεζουέλα, ώστε σταδιακά να δρομολογήσει την επιστροφή του.

Νωρίτερα ο Νικολάς Μαδούρο απηύθυνε ομιλία στο Καράκας ενώπιον χιλιάδων πολιτών, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση για «επιθετικότητα» και «ψυχολογική τρομοκρατία».

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, λευτεριά! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών!», δήλωσε ο Μαδούρο, ενώ το πλήθος φώναζε: «Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου» και «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας επισήμανε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή επί 22 εβδομάδες έχει θέσει τη χώρα «σε δοκιμασία». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική —με κορύφωση την άφιξη τον Νοέμβριο του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο— αποτελεί προσπάθεια εκφοβισμού.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερα από είκοσι σκάφη σε Καραϊβική και ανατολικό Ειρηνικό, υποστηρίζοντας ότι μετέφεραν ναρκωτικά. Τα πλήγματα αυτά έχουν οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 83 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η ίδια η Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από αποδεικτικό υλικό.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιμένει ότι οι επιχειρήσεις είναι «απόλυτα νόμιμες». Ωστόσο, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε έντονη ανησυχία, σημειώνοντας ότι υπάρχουν «βάσιμες ενδείξεις» για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι τα καρτέλ των ναρκωτικών. Η κυβέρνηση Μαδούρο, αντίθετα, κάνει λόγο για «στρατιωτική κλιμάκωση» που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση της χώρας.

