«Σεισμός» στις Βρυξέλλες από τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη: Αφορά την… προηγούμενη θητεία, σπεύδει να πει η Κομισιόν

Σαν βόμβα έπεσε στις Βρυξέλλες η είδηση ότι συνελήφθη η πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες της ένωσης, ο Στέφανο Σανίνο, μετά από έφοδο της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση.



Η αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους και πραγματοποίησε έρευνες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και στο Κολλέγιο της Ευρώπης για φερόμενη διαφθορά στην ίδρυση ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών.



Οι έρευνες — που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τη βελγική αστυνομία — πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO.



Σημειώνεται ότι η EEAS είναι ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και μέχρι το 2019 επικεφαλής ήταν η πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μογκερίνι. Από το 2020 είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενός κέντρου εκπαίδευσης για μελλοντικούς αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο Σανίνο, πρώην Ιταλός διπλωμάτης, ήταν ο κορυφαίος πολιτικός υπάλληλος στην EEAS και επί του παρόντος είναι γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και το τμήμα του Κόλπου στην Επιτροπή.



Το τρίτο άτομο που τελεί υπό κράτηση σε σχέση με την έρευνα είναι ο Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντής του γραφείου εκπαίδευσης, κατάρτισης και έργων στελεχών του Κολλεγίου της Ευρώπης, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.



Οι τρεις κρατούμενοι δεν έχουν κατηγορηθεί και ο ανακριτής έχει τώρα 48 ώρες για να αποφασίσει για περαιτέρω ενέργειες, δήλωσε άτομο που γνωρίζει την έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει.



Οι βελγικές αρχές ερευνούν την Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόγραμμα για νεότερους διπλωμάτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ που διευθύνεται από το Κολλέγιο της Ευρώπης και του οποίου η Μογκερίνι είναι διευθύντρια από τον Αύγουστο του 2022.

Γιατί κατηγορούνται Μογκερίνι και Σανίνο



Η EPPO δήλωσε ότι έχει «έντονες υποψίες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «δίκαιου ανταγωνισμού» όταν η EEAS ανέθεσε τον διαγωνισμό για την ίδρυση της διπλωματικής ακαδημίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης. Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το κολέγιο ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.



Ένας αξιωματούχος της EEAS, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διοικητικό κτίριο των γραφείων της στις Βρυξέλλες, στην οδό Rue d’Arlon 62, όχι στο κεντρικό κτίριο στον κυκλικό κόμβο Schuman. Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις και να αφήσουν τις πόρτες και τα έπιπλά τους ξεκλείδωτα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο POLITICO ότι οι έφοδοι συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.



Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αννίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην EEAS την Τρίτη στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα… κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν από τον επαναδιορισμό της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Δεκέμβριο του 2024.



Ερωτηθέντες για περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής ενημέρωσης της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι αρνήθηκαν να σχολιάσουν εάν κάποιος από τους υπαλλήλους του οργάνου είχε συλληφθεί ή να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα.



Η EPPO δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τις αρχές να άρουν την ασυλία – που συνήθως δίνεται σε διπλωμάτες, προστατεύοντάς τους από νομικές ενέργειες – «αρκετών υπόπτων» πριν από την έρευνα, και ότι αυτή χορηγήθηκε. Δεν διευκρίνισε σε ποιους φορείς είχε υποβάλει τα αιτήματα.

Ποια είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι – Πώς έφτασε από την κορυφή της Ευρώπης στα χέρια των βελγικών αρχών

Η Φεντερίκα Μογκερίνι είναι Πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης από τον Σεπτέμβριο του 2020 και διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας από τον Αύγουστο του 2022, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Κολεγίου της Ευρώπης.

Προηγουμένως, διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περίοδο 2014–2019.

Πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας το 2014 και, από το 2008 έως το 2014, ήταν μέλος της ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής της δραστηριότητας, διετέλεσε επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και αντιπρόεδρος της Πολιτικής της Επιτροπής την περίοδο 2013–2014. Ήταν επίσης μέλος της ιταλικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2008 έως το 2013, γραμματέας της Επιτροπής Άμυνας την ίδια περίοδο και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον, συντόνιζε τη Διακοινοβουλευτική Ομάδα για τη Συνεργασία στην Ανάπτυξη.

Από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021, ήταν συμπρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους Εσωτερικά Εκτοπισμένους.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Αφοπλισμού (ADBM), του Διοικητικού Συμβουλίου του International Crisis Group και του Rockefeller Brothers Fund, Fellow του German Marshall Fund, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιταλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων (IAI) και της American Academy of Arts & Sciences. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου Στοχασμού του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Γεννημένη στη Ρώμη το 1973, κόρη σκηνογράφου που συνεργάστηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες μορφές του ιταλικού μεταπολεμικού κινηματογράφου, η Mogherini αποφοίτησε με πτυχίο πολιτικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο La Sapienza. Η διπλωματική της εργασία είχε θέμα το πολιτικό Ισλάμ.

Ενεργό μέλος του κόμματος «Δημοκράτες της Αριστεράς» (DS), ενός σοσιαλδημοκρατικού κόμματος που περιλάμβανε πολλούς πρώην κομμουνιστές, η Μογκερίνι ξεχώρισε γρήγορα και ειδικεύτηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. Το 2008, έναν χρόνο μετά τη συγχώνευση των Δημοκρατών της Αριστεράς με άλλα κόμματα στο νέο κεντροαριστερό PD, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Τον Φεβρουάριο, σε ηλικία μόλις 40 ετών, έγινε η νεότερη υπουργός Εξωτερικών στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η Μογκερίνι ζει στο Βέλγιο και έχει δύο κόρες.

Διαβάστε επίσης:

Δυνατή μια συμφωνία με τη Συρία, λέει ο Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)