Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

Ένα βίντεο που κοινοποίησε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS δείχνει τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, τον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, να κάνουν βόλτες στο κέντρο της Μόσχας μετά το δείπνο τους σε ένα εστιατόριο στην Πλατεία Θεάτρου – όπου βρίσκεται το Μπολσόι, σε απόσταση αναπνοής από το Κρεμλίνο– πριν μπουν σε μια αυτοκινητοπομπή και φύγουν.
Δεν μπορούμε να ακούσουμε τι λένε μεταξύ τους, αλλά o διάλογος φαίνεται φιλικός, με τον Ντμίτριεφ (ο οποίος έζησε και σπούδασε στις ΗΠΑ και μιλάει αγγλικά) να δείχνει τα αξιοθέατα στους Αμερικανούς ομολόγους του.
