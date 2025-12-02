Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

Ένα βίντεο που κοινοποίησε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS δείχνει τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, τον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, να κάνουν βόλτες στο κέντρο της Μόσχας μετά το δείπνο τους σε ένα εστιατόριο στην Πλατεία Θεάτρου – όπου βρίσκεται το Μπολσόι, σε απόσταση αναπνοής από το Κρεμλίνο– πριν μπουν σε μια αυτοκινητοπομπή και φύγουν.

🇷🇺 In Moscow, Witkoff and Kushner met with Putin’s aide Dmitriev.



According to Russian media, they had lunch at a Moscow restaurant that received a Michelin star in 2022, ahead of their talks with Putin in the Kremlin. pic.twitter.com/NcaxS4lh9V — Grukie.com (@Grukies) December 2, 2025

Δεν μπορούμε να ακούσουμε τι λένε μεταξύ τους, αλλά o διάλογος φαίνεται φιλικός, με τον Ντμίτριεφ (ο οποίος έζησε και σπούδασε στις ΗΠΑ και μιλάει αγγλικά) να δείχνει τα αξιοθέατα στους Αμερικανούς ομολόγους του.

