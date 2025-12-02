Kρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας στη Μόσχα στη σκιά της προειδοποίησης Πούτιν για την Ευρώπη που «θέλει πόλεμο»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας στο Κρεμλίνο, ενώ προηγήθηκε το ηχηρό μήνυμα που έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας την Ευρώπη πως αν θέλει πόλεμο, η Μόσχα είναι έτοιμη.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνοδεύεται από τους δύο ανώτερους βοηθούς του, τον Κίριλ Ντμίτριεφ και τον Γιούρι Ουσακόφ, καθώς ξεκινά τις συνομιλίες του με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο για τις συνομιλίες και ότι θα μιλήσουν «για όσο χρειαστεί».

Η συνάντηση μεταξύ του Κρεμλίνου και των διαπραγματευτών των ΗΠΑ ξεκίνησε με μια συζήτηση για την βόλτα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα την Τρίτη.

🇷🇺 In Moscow, Witkoff and Kushner met with Putin’s aide Dmitriev.



According to Russian media, they had lunch at a Moscow restaurant that received a Michelin star in 2022, ahead of their talks with Putin in the Kremlin. pic.twitter.com/NcaxS4lh9V — Grukie.com (@Grukies) December 2, 2025

Ερωτηθείς σχετικά από τον Ρώσο Πρόεδρο μέσω διερμηνέα, ο Γουίτκοφ απάντησε ότι ήταν «μια όμορφη βόλτα» και «μια υπέροχη πόλη».

Ο Πούτιν επαίνεσε το έργο των τοπικών αρχών της Μόσχας τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της ρωσικής πρωτεύουσας.

Μετά τις αρχικές αβρότητες της συνάντησης, η μετάδοση της συνάντησης από το Κρεμλίνο διακόπηκε, όπως αναμενόταν. Η συζήτηση συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών και οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι συζήτησαν οι ομάδες διαπραγμάτευσης θα αποκαλυφθούν μετά το πέρας της.

Γουίτκοφ και Κούσνερ ενδέχεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι στην Ευρώπη στις 3 Δεκεμβρίου

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού ηγέτη, Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ευρωπαϊκή χώρα στις 3 Δεκεμβρίου, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ σκοπεύουν να συζητήσουν με τον Ζελένσκι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν διευκρίνισε τον τόπο της συνάντησης.

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Ο Πούτιν νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, απέρριψε τις ευρωπαϊκές προτάσεις για το ουκρανικό ως «μη αποδεκτές από τη Ρωσία», ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «εμποδίζουν» τις αμερικανικές προτάσεις και επέμεινε ότι «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, είναι με το μέρος του πολέμου».

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη θέλει να ξεκινήσει πόλεμο με τη Ρωσία, είμαστε έτοιμοι τώρα, πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως σε τέτοια περίπτωση η Μόσχα σύντομα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ’ αρχήν αδύνατη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Putin:



If Europe wants to start a war, we are ready immediately.



If Europe begins a war against Russia, soon Moscow “will have no one to negotiate with.” pic.twitter.com/sx4dNIprMN — Russian Market (@runews) December 2, 2025

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία και θα λάβει μέτρα κατά δεξαμενόπλοιων από χώρες που βοηθούν την Ουκρανία.

Το Σάββατο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.

Η Ουκρανία έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες έχουν διαταράξει τις μεταφορές πετρελαίου.

Ο Πούτιν δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή του να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα. Η Ρωσία έχει καταλάβει εκτάσεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού.

Υποστήριξε πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού.

Καψόνι στην αμερικανική αντιπροσωπεία

O πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει πάνω από μία ώρα στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το CNN, η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέραντ Κούσνερ είχε προγραμματιστεί για μετά τις 17.00.

TASS has just published photos of American envoys Jared Kushner and Steve Witkoff walking in central Moscow with Kremlin aide Kirill Dmitriev, ahead of talks with Vladimir Putin. pic.twitter.com/2Cpdn8c3md — Brian McDonald (@27khv) December 2, 2025

Ο Πούτιν τέλειωσε στις 18.00 την ομιλία του σε επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα και έπειτα μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας «έτοιμος για πόλεμο, αν τον ξεκινήσει η Ευρώπη».

Το Κρεμλίνο είχε προειδοποιήσει ότι το πρόγραμμα του Προέδρου είναι φορτωμένο, ωστόσο όπως παρατηρεί το CNN, o Πούτιν προκειμένου να κερδίσει «διαπραγματευτικό πλεονέκτημα», δυνηθίζει να αφήνει τις αντιπροσωπείες να περιμένουν.

Όπως έχει γραφτεί, ο Πούτιν χρησιμοποιεί κι άλλες τακτικές ψυχολογικού πολέμου. Για παράδειγμα, η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στο βιβλίο της έγραφε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος το 2007 είχε αφήσει το λαμπραντόρ του να «κόβει βόλτες», αν και γνώριζε ότι φοβάται τα σκυλιά.

Life of Vladimir Putin – A Thread 🧵



1 . In 2007 meeting, Putin brought in his Dog in front of the German Chancellor Angela Merkel, who has a phobia of dogs.



Putin is such a master of psychological games. pic.twitter.com/HzjXo50QpX — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) August 24, 2025

