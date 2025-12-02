Καψόνι του Πούτιν στην αμερικανική αντιπροσωπεία: Τους άφησε να περιμένουν πάνω από μία ώρα

O πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει πάνω από μία ώρα στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το CNN, η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέραντ Κούσνερ είχε προγραμματιστεί για μετά τις 17.00.

TASS has just published photos of American envoys Jared Kushner and Steve Witkoff walking in central Moscow with Kremlin aide Kirill Dmitriev, ahead of talks with Vladimir Putin. pic.twitter.com/2Cpdn8c3md — Brian McDonald (@27khv) December 2, 2025

Ο Πούτιν τέλειωσε στις 18.00 την ομιλία του σε επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα και έπειτα μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας «έτοιμος για πόλεμο, αν τον ξεκινήσει η Ευρώπη».

Το Κρεμλίνο είχε προειδοποιήσει ότι το πρόγραμμα του Προέδρου είναι φορτωμένο, ωστόσο όπως παρατηρεί το CNN, o Πούτιν προκειμένου να κερδίσει «διαπραγματευτικό πλεονέκτημα», δυνηθίζει να αφήνει τις αντιπροσωπείες να περιμένουν.

Όπως έχει γραφτεί, ο Πούτιν χρησιμοποιεί κι άλλες τακτικές ψυχολογικού πολέμου. Για παράδειγμα, η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στο βιβλίο της έγραφε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος το 2007 είχε αφήσει το λαμπραντόρ του να «κόβει βόλτες», αν και γνώριζε ότι φοβάται τα σκυλιά.

Life of Vladimir Putin – A Thread 🧵



1 . In 2007 meeting, Putin brought in his Dog in front of the German Chancellor Angela Merkel, who has a phobia of dogs.



Putin is such a master of psychological games. pic.twitter.com/HzjXo50QpX — Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) August 24, 2025

Διαβάστε επίσης

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

«Σεισμός» στις Βρυξέλλες από τη σύλληψη της Φεντερίκα Μπογκερίνι για απάτη: Αφορά την… προηγούμενη θητεία, σπεύδει να πει η Κομισιόν

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)