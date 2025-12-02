Καψόνι του Πούτιν στην αμερικανική αντιπροσωπεία: Τους άφησε να περιμένουν πάνω από μία ώρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
O πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει πάνω από μία ώρα στο Κρεμλίνο.
Σύμφωνα με το CNN, η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέραντ Κούσνερ είχε προγραμματιστεί για μετά τις 17.00.
Ο Πούτιν τέλειωσε στις 18.00 την ομιλία του σε επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα και έπειτα μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας «έτοιμος για πόλεμο, αν τον ξεκινήσει η Ευρώπη».
Το Κρεμλίνο είχε προειδοποιήσει ότι το πρόγραμμα του Προέδρου είναι φορτωμένο, ωστόσο όπως παρατηρεί το CNN, o Πούτιν προκειμένου να κερδίσει «διαπραγματευτικό πλεονέκτημα», δυνηθίζει να αφήνει τις αντιπροσωπείες να περιμένουν.
Όπως έχει γραφτεί, ο Πούτιν χρησιμοποιεί κι άλλες τακτικές ψυχολογικού πολέμου. Για παράδειγμα, η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στο βιβλίο της έγραφε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος το 2007 είχε αφήσει το λαμπραντόρ του να «κόβει βόλτες», αν και γνώριζε ότι φοβάται τα σκυλιά.
