search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 18:57

Καψόνι του Πούτιν στην αμερικανική αντιπροσωπεία: Τους άφησε να περιμένουν πάνω από μία ώρα

02.12.2025 18:57
witkoff-kushner

O πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε την αμερικανική αντιπροσωπεία να περιμένει πάνω από μία ώρα στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με το CNN, η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέραντ Κούσνερ είχε προγραμματιστεί για μετά τις 17.00

Ο Πούτιν τέλειωσε στις 18.00 την ομιλία του σε επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα και έπειτα μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας «έτοιμος για πόλεμο, αν τον ξεκινήσει η Ευρώπη».

Το Κρεμλίνο είχε προειδοποιήσει ότι το πρόγραμμα του Προέδρου είναι φορτωμένο, ωστόσο όπως παρατηρεί το CNN, o Πούτιν προκειμένου να κερδίσει «διαπραγματευτικό πλεονέκτημα», δυνηθίζει να αφήνει τις αντιπροσωπείες να περιμένουν.

Όπως έχει γραφτεί, ο Πούτιν χρησιμοποιεί κι άλλες τακτικές ψυχολογικού πολέμου. Για παράδειγμα, η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ στο βιβλίο της έγραφε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος το 2007 είχε αφήσει το λαμπραντόρ του να «κόβει βόλτες», αν και γνώριζε ότι φοβάται τα σκυλιά.

Διαβάστε επίσης

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

«Σεισμός» στις Βρυξέλλες από τη σύλληψη της Φεντερίκα Μπογκερίνι για απάτη: Αφορά την… προηγούμενη θητεία, σπεύδει να πει η Κομισιόν

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas tsipras kasselakis karystianoy
ΚΑΛΧΑΣ

Δύο τάσεις στην κυβέρνηση για τα μπλόκα, το προσκλητήριο του Δούκα, τα… κρητικά υδρόμετρα, τι συμβαίνει με Κασσελάκη και Καρυστιανού, «συλλαλητήριο» για την… Ιθάκη

keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

putin kremlino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Κρεμλίνο: Πεντάωρη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Κούσνερ για το Ουκρανικό -«Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:01
doukas tsipras kasselakis karystianoy
ΚΑΛΧΑΣ

Δύο τάσεις στην κυβέρνηση για τα μπλόκα, το προσκλητήριο του Δούκα, τα… κρητικά υδρόμετρα, τι συμβαίνει με Κασσελάκη και Καρυστιανού, «συλλαλητήριο» για την… Ιθάκη

keraunos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

1 / 3