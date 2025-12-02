Τραμπ για Ουκρανία: «Τι μπάχαλο… δεν είναι μια εύκολη κατάσταση»

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την ώρα που Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται στη Μόσχα με τον Πούτιν για το ουκρανικό.

«Τι μπάχαλο… Η Ουκρανία δεν είναι μια εύκολη κατάσταση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στην κατάσταση της εμπόλεμης χώρας.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι «ισχυρές και σεβαστές ξανά στην παγκόσμια σκηνή» και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη νωρίτερα φέτος. Αλλά παραδέχθηκε ότι «έχουμε πρόβλημα με έναν πόλεμο που ο λαός μας προσπαθεί να διευθετήσει τώρα, με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

President Trump Hosts a Cabinet Meeting, Dec. 2, 2025 https://t.co/PgeegPpjxb — The White House (@WhiteHouse) December 2, 2025

Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν «εμπλέκονται πλέον οικονομικά», πωλούν μόνο όπλα στο ΝΑΤΟ, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να «το διευθετήσουν (σ.σ πόλεμο)».

«Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος και ο λαός μας βρίσκεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή για να δει αν μπορούμε να το διευθετήσουμε. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, επιτρέψτε μου να σας πω, τι μπάχαλο! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, δεν υπήρχε καν πιθανότητα».

President Trump kicked off the final cabinet meeting of 2025 by touting America’s turnaround after years on the brink.



“One year ago our country was DEAD…Now we have the hottest country anywhere in the world.”



He went on to expose the contrast between 10 months of achievements… pic.twitter.com/j1Bpm3dMb0 — Overton (@overton_news) December 2, 2025

Στη συνέχεια, αστειευόμενος (;) ανέφερε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει αυτόν τον πόλεμο (ή «κάθε πόλεμο» που διευθέτησε).

Το συμβούλιο πραγματοποιείται ενόσω ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντώνται με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων, στο υπουργικό συμβούλιο συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

