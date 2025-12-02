Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές (Video)

Σε μια ανησυχητική επιστροφή στις σκοτεινές ημέρες της πρώτης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, δεκάδες χιλιάδες θεατές συνέρρευσαν σε στάδιο στο Αφγανιστάν για να παρακολουθήσουν έναν 13χρονο να πραγματοποιεί μια δημόσια εκτέλεση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Κχοστ στο Αφγανιστάν, με περίπου 80.000 ανθρώπους να παρακολουθούν την εκτέλεση ενός άνδρα που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δεκατριών μελών μιας οικογένειας, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Τον ρόλο του εκτελεστή ανέλαβε ένα 13χρονο αγόρι – ο μοναδικός επιζών του μακελειού – αφού η οικογένειά του αρνήθηκε την πρόταση χάριτος που πρόσφεραν οι Ταλιμπάν.

Σε πλάνα όπου καταγράφεται ο εξωτερικός χώρος του σταδίου ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ χιλιάδες θεατές φώναζαν «Αλλάχου Άκμπαρ».

Δώδεκα δημόσιες εκτελέσεις μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία

Το πρόσφατο περιστατικό ανεβάζει σε 12 τον αριθμό των ανδρών που έχουν εκτελεστεί δημόσια από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται ως μέρος της εφαρμογής του qisas από τους Ταλιμπάν, που μεταφράζεται ως «ανταποδοτική εκδίκηση» και αποτελεί βασικό στοιχείο της αυστηρής ερμηνείας της σαρία.

Ο ΟΗΕ έχει καταγγείλει από τον Φεβρουάριο «ανησυχητική κλιμάκωση κρατικής βίας» και πρακτικές «αντίθετες με τη διεθνή νομιμότητα». Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε πριν τη δημόσια εκτέλεση ότι τέτοιες πράξεις είναι «απάνθρωπες, σκληρές και ασυνήθιστες τιμωρίες, αντίθετες με το διεθνές δίκαιο». «Πρέπει να σταματήσουν», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ.

Ωστόσο, για πολλούς υποστηρικτές του καθεστώτος οι εκτελέσεις λειτουργούν ως μέσο εκφοβισμού, με τους Ταλιμπάν να υπερασπίζονται αυτή τη λογική, επιμένοντας στη «σκληρή εφαρμογή της ισλαμικής νομοθεσίας» ως βάση της εξουσίας τους.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Φορτίο με 20.000 φυσίγγια της Bundeswehr εκλάπη κατά τη μεταφορά του

Στο έλεος του υπερτουρισμού η Νάπολη: Η Καμόρα παράτησε τα ναρκωτικά για το Airbnb -Τι είναι τo disneyfication

Κροατία: Δίωξη σε μοναχή που ισχυρίστηκε ψευδώς ότι την μαχαίρωσαν, προκαλώντας ισλαμοφοβικές αντιδράσεις