search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 20:16

Αφγανιστάν: 13χρονος εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές (Video)

02.12.2025 20:16
afghanistan

Σε μια ανησυχητική επιστροφή στις σκοτεινές ημέρες της πρώτης διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, δεκάδες χιλιάδες θεατές συνέρρευσαν σε στάδιο στο Αφγανιστάν για να παρακολουθήσουν έναν 13χρονο να πραγματοποιεί μια δημόσια εκτέλεση.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Κχοστ στο Αφγανιστάν, με περίπου 80.000 ανθρώπους να παρακολουθούν την εκτέλεση ενός άνδρα που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία δεκατριών μελών μιας οικογένειας, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. 

Τον ρόλο του εκτελεστή ανέλαβε ένα 13χρονο αγόρι – ο μοναδικός επιζών του μακελειού – αφού η οικογένειά του αρνήθηκε την πρόταση χάριτος που πρόσφεραν οι Ταλιμπάν. 

Σε πλάνα όπου καταγράφεται ο εξωτερικός χώρος του σταδίου ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ χιλιάδες θεατές φώναζαν «Αλλάχου Άκμπαρ».

Δώδεκα δημόσιες εκτελέσεις μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία

Το πρόσφατο περιστατικό ανεβάζει σε 12 τον αριθμό των ανδρών που έχουν εκτελεστεί δημόσια από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία το 2021.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται ως μέρος της εφαρμογής του qisas από τους Ταλιμπάν, που μεταφράζεται ως «ανταποδοτική εκδίκηση» και αποτελεί βασικό στοιχείο της αυστηρής ερμηνείας της σαρία. 

Ο ΟΗΕ έχει καταγγείλει από τον Φεβρουάριο «ανησυχητική κλιμάκωση κρατικής βίας» και πρακτικές «αντίθετες με τη διεθνή νομιμότητα». Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε πριν τη δημόσια εκτέλεση ότι τέτοιες πράξεις είναι «απάνθρωπες, σκληρές και ασυνήθιστες τιμωρίες, αντίθετες με το διεθνές δίκαιο». «Πρέπει να σταματήσουν», τόνισε σε ανάρτηση στο Χ.

Ωστόσο, για πολλούς υποστηρικτές του καθεστώτος οι εκτελέσεις λειτουργούν ως μέσο εκφοβισμού, με τους Ταλιμπάν να υπερασπίζονται αυτή τη λογική, επιμένοντας στη «σκληρή εφαρμογή της ισλαμικής νομοθεσίας» ως βάση της εξουσίας τους.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Φορτίο με 20.000 φυσίγγια της Bundeswehr εκλάπη κατά τη μεταφορά του

Στο έλεος του υπερτουρισμού η Νάπολη: Η Καμόρα παράτησε τα ναρκωτικά για το Airbnb -Τι είναι τo disneyfication

Κροατία: Δίωξη σε μοναχή που ισχυρίστηκε ψευδώς ότι την μαχαίρωσαν, προκαλώντας ισλαμοφοβικές αντιδράσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin usa witkoff
ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε ώρες χωρίς αποτέλεσμα στο Κρεμλίνο: Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία – Απειλές Πούτιν στην ΕΕ

trump maduro petro
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η κρίση ανάμεσα σε ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Κολομβία: Απειλές Τραμπ για στρατιωτικές επιχειρήσεις – Αντιδράσεις από Μαδούρο και Πέτρο

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Γκάζι για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και άτυπο απαγορευτικό στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Untitled-design-1-5
BUSINESS

Πλαστικά Κρήτης: Συμμετοχή σε νέα εταιρία για πανελλαδική διαχείριση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων

ithaki tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το απόγευμα η παρουσίαση του βιβλίου του – Από το «χθες» της «Ιθάκης», στην προετοιμασία για το «αύριο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:51
putin usa witkoff
ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε ώρες χωρίς αποτέλεσμα στο Κρεμλίνο: Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ για ειρήνη στην Ουκρανία – Απειλές Πούτιν στην ΕΕ

trump maduro petro
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η κρίση ανάμεσα σε ΗΠΑ, Βενεζουέλα και Κολομβία: Απειλές Τραμπ για στρατιωτικές επιχειρήσεις – Αντιδράσεις από Μαδούρο και Πέτρο

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Γκάζι για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και άτυπο απαγορευτικό στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

1 / 3