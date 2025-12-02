search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

02.12.2025 19:11

Κροατία: Δίωξη σε μοναχή που ισχυρίστηκε ψευδώς ότι την μαχαίρωσαν, προκαλώντας ισλαμοφοβικές αντιδράσεις

02.12.2025 19:11
maxairi 66- new

Μια Καθολική μοναχή από την Κροατία, η οποία ισχυριζόταν ότι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, αποδείχτηκε ότι είχε αυτοτραυματιστεί και η αστυνομία σκοπεύει να την παραπέμψει στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της ψευδούς καταγγελίας.

Η 35χρονη γυναίκα εισήχθη την Παρασκευή σε νοσοκομείο του Ζάγκρεμπ και έφερε ελαφρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Όταν πήρε εξιτήριο, πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση. Σύμφωνα με την αστυνομία, υποστήριξε ότι την πλησίασε ένα άγνωστος και την τραυμάτισε με μαχαίρι.

Η «επίθεση» στη μοναχή προκάλεσε ένα κύμα ισλαμοφοβικών και αντιμεταναστευτικών σχολίων στο διαδίκτυο και σε ορισμένα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης. Κάποιοι έγραφαν ότι ο δράστης ήταν αλλοδαπός εργάτης ή μετανάστης και ότι φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» όταν την μαχαίρωνε. «Η επίθεση εναντίον της αδελφής στο Ζάγκρεμπ συνιστά επίθεση στις αξίες της κροατικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, που έχει τη ρίζα της στον χριστιανισμό», υποστήριξε η Μαριγιάνα Πέτιρ, συντηρητική βουλευτής, απαιτώντας «την ταχεία διερεύνηση» του θέματος.

Ωστόσο η αστυνομία, αφού ερεύνησε εξονυχιστικά την υπόθεση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μοναχή αυτοτραυματίστηκε με ένα μαχαίρι που είχε αγοράσει η ίδια από ένα κατάστημα.

Η ψευδής καταγγελία τιμωρείται στην Κροατία με τριετή φυλάκιση.

