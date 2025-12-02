search
02.12.2025 07:38

Σύλληψη 29χρονου στη Νέα Σμύρνη – Έκλεβε ανηλίκους με την απειλή μαχαιριού

02.12.2025 07:38
Στη σύλληψη ενός 29χρονου, για κλοπές με απειλή μαχαιριού σε βάρος ανηλίκων, προχώρησε η αστυνομία στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ο άνδρας κυκλοφορούσε με κράνος και μηχανή μικρού κυβισμού και απειλούσε ανήλικους με μαχαίρι για να αρπάζει κινητά τηλέφωνα και μικρά χρηματικά ποσά, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Από την έρευνα της Ασφάλειας Νέας Σμύρνης εντοπίστηκε η μηχανή και ο ρουχισμός του 29χρονου, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Η σύλληψη του 29χρονου έγινε στις 17 Νοεμβρίου, ενώ πλέον έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα περιστατικά σε βάρος του.

Επιπλέον, είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για ανάλογη δράση.

