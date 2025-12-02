Μπλόκα αγροτών: Όλο και περισσότερα τρακτέρ σε Μάλγαρα, Νίκαια και Καρδίτσα – Παραλύει η χώρα, θα αποκλειστούν και λιμάνια (Video)

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, οι αγρότες παραμένουν στις κινητοποιήσεις, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς κόμβους και οδικούς άξονες σε όλη την Ελλάδα, ενώ η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση κυκλοφοριακής παράλυσης.

Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, ο Ε65 στην Καρδίτσα και άλλοι βασικοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί, ενώ η Τροχαία προχωράει σε εκτροπές της κυκλοφορίας για να αποφευχθούν τα ατυχήματα.

Οι αγρότες διεκδικούν λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους και την καθυστέρηση των ενισχύσεων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως τα Μάλγαρα, οι Ευζώνες και η Ημαθία, με τα τρακτέρ να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών αρτηριών.



Συνολικά 170 τρακτέρ έχουν παρατάξει οι αγρότες μετά τα διόδια Μαλγάρων, έχοντας κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων. Το ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλονίκη είναι ανοικτό και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Στη Νίκαια, στο πιο κεντρικό μπλόκο, η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου. Εκεί, ο αριθμός των τρακτέρ έχει ξεπεράσει τα 1.000, καθώς καθημερινά φτάνουν νέοι αγρότες από γειτονικά χωριά.

Στην περιοχή αναμένονται, επίσης, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κτηνοτρόφους και οδηγούς ταξί, ενώ οι αγρότες συζητούν τη δημιουργία ομάδων περιφρούρησης για να προστατεύσουν τα μπλόκα τους.

Οι αγρότες βρίσκονταν από το μεσημέρι της Κυριακής παρατεταγμένοι στο 4ο χλμ Κομοτηνής – Ξάνθης και το βράδυ της Δευτέρας αποφάσισαν να μετακινηθούν προς τον δυτικό κόμβο Κομοτηνής. Παρά τον αποκλεισμό του κόμβου από περιπολικά, οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω παράδρομου και βγήκαν στην έξοδο της Εγνατίας. Από εκεί, κατευθύνθηκαν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ανεβαίνοντας τελικά στον αυτοκινητόδρομο και μπλοκάροντας την κυκλοφορία προς Ξάνθη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο αποκλεισμός θα πραγματοποιείται κατά διαστήματα, ώστε να επιτρέπεται κυρίως η διέλευση των ΙΧ οχημάτων. Η κυκλοφορία για Ξάνθη πλέον παρακάμπτεται μέσω του ανατολικού κόμβου και στη συνέχεια μέσα από την πόλη της Κομοτηνής.

Μπλόκο και στις Σέρρες

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη εμφανίστηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση, η οποία έγινε το βράδυ της Δευτέρας.

«Πρέπει να πλημμυρίσει ο Νομός με τρακτέρ. Εμείς στις Σέρρες επί χρόνια κρατούσαμε τον Προμαχώνα. Θα το κάνουμε και φέτος και θα είναι δυνατό το μπλόκο.

Η πρόταση μας είναι να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα με προορισμό τον Προμαχώνα. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα.

Ζητάμε από τους βουλευτές και τις αρχές του τόπου να πιέσουν την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα μας. Ζητάμε από τον στρατηγό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τον ταξίαρχο Σερρών να μας αφήσουν να πάμε στον Προμαχώνα. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μας», είπε ο Γιάννης Τουρτούρας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και όπως είπαν αυτή τη φορά το μπλόκο θα είναι δυνατό.

Οι δήμαρχοι Εμμανουήλ Παππά και Ηράκλειας Δημήτρης Νότας και Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης απηύθυναν χαιρετισμό, τόνισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι 35 χρόνια που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση πρώτη φορά είδε σε συνέλευση τόσο μεγάλο αριθμό αγροτών.

Διαβάστε επίσης:

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών

79χρονος έχασε τη ζωή του στη Χαλκιδική όταν καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου προσπαθώντας να κόψει ξύλα

Δικηγορικοί Σύλλογοι: Τα εκλογικά αποτελέσματα του α΄ γύρου – Και Δευτέρα η ψηφοφορία σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη