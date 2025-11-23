search
ΕΛΛΑΔΑ

23.11.2025 17:55

Λουτράκι: Ένας τραυματίας από μαχαίρι έπειτα από συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο

asthenoforo_ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Λουτράκι, όταν περίπου στις 4.30 σήμερα τα ξημερώματα ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι έπειτα από συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ θαμώνων του μαγαζιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.com, στη συμπλοκή συμμετείχαν έξι άτομα.

Ο τραυματίας φέρεται να δέχτηκε χτύπημα στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες όσο και στους περιοίκους, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν στο σημείο για την αναχαίτιση της έντασης και τη συλλογή στοιχείων.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να δώσουν καταθέσεις οι εμπλεκόμενοι. Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας.

