23.11.2025 17:27

Παγκράτι: «Δεν κατάλαβα πώς έγινε», λέει ο 84χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο (Video)

Στις 18:15 το απόγευμα της Παρασκευής 21/11 ένας 84χρονος οδηγός αυτοκινήτου έσπειρε τον τρόμο στο Παγκράτι, καθώς εκτός του ότι προσέκρουσε πάνω σε οχήματα, παρέσυρε μία 75χρονη γυναίκα που εκείνη την ώρα περπατούσε στο δρόμο μαζί με την ΑμεΑ κόρη της.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο 84χρονος δράστης συνελήφθη, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» λέει πως ούτε κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα αλλά ούτε και θυμάται.

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

-Εσείς την ξέρατε αυτήν την κυρία με το κορίτσι;

-Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουνα καλά.

-Ξεπαρκάρατε και έγινε αυτό;

-Ναι, ναι!

