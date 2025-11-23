Όλη η Μαγνησία στον δρόμο κατά της εγκατάστασης LNG στον Παγασητικό – Δέσμευση Κουρέτα «εγώ είμαι εδώ» (Photos/Videos)

Ηχηρό όχι στην εγκατάσταση του LNG στον Παγασητικό Κόλπο είπαν, το πρωί της Κυριακής, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες, που συμμετείχαν στο μαζικό συλλαλητήριο στην παραλία του Βόλου.

Από όλο τον Βόλο, τη Μαγνησία και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, άνθρωποι διαφόρων ηλικιών ένωσαν τις φωνές τους, εκφράζοντας την αγωνία τους για την κατασκευή πλατφόρμας LNG.

Η μονάδα εισαγωγής αερίου που σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στον Παγασητικό Κόλπο έχει απορριφθεί συνολικά ως σχέδιο από την τοπική κοινωνία και τη συντριπτική πλειονότητα των φορέων της περιοχής, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων που ελλοχεύουν.

Επιστημονικοί φορείς και συλλογικότητες αντιδρούν στο σχέδιο θεωρώντας ότι η εγκατάσταση LNG θα επιβαρύνει το ήδη ευάλωτο οικοσύστημα του Παγασητικού, θα αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και θα πλήξει κρίσιμους πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η αλιεία.

Την αντίθεσή τους προς την εγκατάσταση μονάδας LNG στον Παγασητικό έχουν ήδη εκφράσει και διεθνώς αναγνωρισμένες οικολογικές οργανώσεις, όπως το Ελληνικό Γραφείο GREENPEACE και το WWF Ελλάς.

Κουρέτας: «Η Περιφέρεια μπροστά κατά του LNG – Δεσμεύομαι γι’ αυτό»

Ο Δημήτρης Κουρέτας ξεκαθάρισε πως η περιφέρεια θα αναλάβει όλες τις νομικές κινήσεις κατά του επενδυτή, αν προχωρήσει η διαδικασία εγκατάστασης, τονίζοντας πως οι επιστημονικές και κοινωνικές απόψεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Ανεβαίνοντας στην εξέδρα που είχε στηθεί, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ύψωσε το δεξί του χέρι και με σφιγμένη τη γροθιά είπε πως η περιφέρεια θα είναι μπροστά και κάλεσε τους πολίτες να υψώσουν τη φωνή τους, χρησιμοποιώντας τη φράση («turn the volume up») του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. «Εγώ είμαι εδώ», επισήμανε.

Η Μαγνησία είναι σύσσωμη κατά του LNG στον Παγασητικό, ανέφερε από την πλευρά του ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Η καθηγήτρια του τμήματος ενεργειακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αγγελική Μπρούσγου, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα έχει η εγκατάσταση LNG στον Παγασητικό, όπως αποδεδειγμένα περιγράφει και η επιστημονική βιβλιογραφία και η σχετική εμπειρία από άλλες χώρες.

Ο επικεφαλής του συλλόγου κατά του LNG στον Παγασητικό, Ναπολέων Κολοβός, ξέσπασε κατά του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, που έκανε λόγο -με το γνωστό του ύφος- για «200 χαβαλέδες».

Χαιρετισμό απηύθυναν και εκπρόσωποι και επικεφαλής φορέων της πόλης.

Μεγαλειώδης πορεία

Μετά το τέλος των τοποθετήσεων, οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία από την παραλία, με επικεφαλής τα μέλη του συλλόγου κατά του LNG στον Παγασητικό αλλά και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Φωνάζοντας συνθήματα κατά της εγκατάστασης στον Κόλπο, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πέρασαν από το δημαρχείο του Βόλου και επέστρεψαν στο σημείο συγκέντρωσης.

