23.11.2025 16:24

Λαμία: Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στον Ε65 – Τούμπαρε αυτοκίνητο λόγω των καπνών (Video)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, μαζί με την 4η ΕΜΟΔΕ και το Κλιμάκιο Αργυροχωρίου, γύρω στις 2:20’ το μεσημέρι της Κυριακής (23/11/25) για πυρκαγιά σε καλαμιές παραπλεύρως του Ε65 κοντά στην Τάφρο και το ΣΕΑ Σταυρού.

Συγχρόνως ενημερώθηκαν για τροχαίο ατύχημα με εκτροπή – ανατροπή ΙΧΕ με δύο επιβάτες 50 μέτρα πιο κάτω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο καπνός που «έπνιξε» τον αυτοκινητόδρομο, ευθύνεται πιθανότατα και για το ατύχημα, καθώς η ορατότητα ήταν αρχικά μηδενική και για απόσταση σχεδόν 1 χιλιομέτρου! Ευτυχώς πάντως οι αλλοδαποί επιβάτες του οχήματος κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το αναποδογυρισμένο τζιπ.

Λόγω των πυκνών καπνών και του ατυχήματος, η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων, διέκοψε την κυκλοφορία στο σημείο – που ήταν εκείνη την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη –  για την αποφυγή νέου συμβάντος και ξεκίνησαν την εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Σταυρού.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες και με το χρόνο, καθώς υπήρχε δυνατός αέρας και αρκετή καύσιμη ύλη από ξερά χόρτα και ελιές για να επεκταθεί, αλλά και για να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην κυκλοφορία. Λίγο μετά τις 3:30’ η πυρκαγιά δόθηκε υπό έλεγχο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να ξαναδοθεί ο αυτοκινητόδρομος σε κυκλοφορία.

