ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 19:21
ΕΛΛΑΔΑ

22.11.2025 16:33

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χιλιόμετρα – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη (Videο)

22.11.2025 16:33
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε χθες, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής, κατά την οποία συνελήφθη τα ξημερώματα οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούταν με 230 χλμ. την ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας οδηγούσε επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας υπερβαίνοντας κατά 130χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, από τον οποίο προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Ο οδηγός αυτός αποτέλεσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού και για αυτόν τον λόγο συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν ακόμη 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 3 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. – στα 0:07 δευτερόλεπτα φαίνεται ο άνδρας να περνάει με 230 χλμ. και να ξεκινά η καταδίωξη:

