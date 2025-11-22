Formula 1: Ο Νόρις πήρε την pole position υπό βροχή και στο Λας Βέγκας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την τρίτη διαδοχική “pole position” του και 16η στην καριέρα του πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας που διεξήχθησαν υπό βροχή.
Ο «πιλότος» της McLaren, ο οποίος είναι επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, άφησε στην δεύτερη θέση τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Καρλος Σάινθ με Williams, την ώρα που ο έτερος οδηγός της McLaren και συνδιεκδικητής του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.
Ο Νόρις πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά της Formula 1 με επίδοση 1:47.934, όντας περίπου τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Φερστάπεν, ενώ ο Σάινθ πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο πρώτο (Q1) και στο δεύτερο (Q2) μέρος των δοκιμαστικών, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.
Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας:
