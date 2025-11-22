Formula 1: Ο Νόρις πήρε την pole position υπό βροχή και στο Λας Βέγκας

Την τρίτη διαδοχική “pole position” του και 16η στην καριέρα του πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας που διεξήχθησαν υπό βροχή.

Ο «πιλότος» της McLaren, ο οποίος είναι επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, άφησε στην δεύτερη θέση τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Καρλος Σάινθ με Williams, την ώρα που ο έτερος οδηγός της McLaren και συνδιεκδικητής του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.



Ο Νόρις πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά της Formula 1 με επίδοση 1:47.934, όντας περίπου τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Φερστάπεν, ενώ ο Σάινθ πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο πρώτο (Q1) και στο δεύτερο (Q2) μέρος των δοκιμαστικών, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.



Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας:

