ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

22.11.2025 15:36

Formula 1: Ο Νόρις πήρε την pole position υπό βροχή και στο Λας Βέγκας

22.11.2025 15:36
norris

Την τρίτη διαδοχική “pole position” του και 16η στην καριέρα του πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας που διεξήχθησαν υπό βροχή.

Ο «πιλότος» της McLaren, ο οποίος είναι επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, άφησε στην δεύτερη θέση τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Καρλος Σάινθ με Williams, την ώρα που ο έτερος οδηγός της McLaren και συνδιεκδικητής του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.
 
Ο Νόρις πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά της Formula 1 με επίδοση 1:47.934, όντας περίπου τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Φερστάπεν, ενώ ο Σάινθ πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο πρώτο (Q1) και στο δεύτερο (Q2) μέρος των δοκιμαστικών, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.
 
Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας:

keramews
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Μειώθηκαν κατά 76% τα εκκρεμή ραντεβού των ΚΕΠΑ μέσα σε έναν χρόνο»

vietnam_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 55 νεκροί σε λιγότερο από μια εβδομάδα λόγω των πλημμυρών

pyramida
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Forever Is Now 2025»: Η σύγχρονη τέχνη επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας – Οι αρχαίες πυραμίδες μετατρέπονται σε υπαίθρια γκαλερί

