Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη νίκη για την Kia.

Το βραβείο απονεμήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στην ειδική τελετή βραβείων IVOTY στη Λυών της Γαλλίας, ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.

Το αμιγώς ηλεκτρικό PV5 της Kia αξιολογήθηκε μαζί με άλλα έξι μοντέλα που λανσαρίστηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον ηλεκτρικών van, υπογραμμίζοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της ηλεκτροκίνησης, καθώς ο κλάδος επιταχύνει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό van που προσφέρει έως 416 χιλιόμετρα αυτονομίας και μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 790 κιλά.

Επιπλέον το PV5 έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο «GUINNESS WORLD RECORDS» για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο φορτίο με μία μόνο φόρτιση, με επίδοση 693,38 χιλιομέτρων.

