Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά τον τίτλο International Pick-Up Award 2026-2027 (photo/video)

Το Ford Ranger PHEV αναδείχθηκε νικητής του International Pick-up Award για το 2026-2027. Αυτή είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 15 χρόνια που το Ranger κατακτά την κορυφαία διάκριση και η πρώτη που ένα υβριδικό όχημα αποσπά τον τίτλο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τα ανθεκτικά και ικανά pick-up οχήματα.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι συνδυάζει υβριδική αποδοτικότητα και οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα ενέργειας για την τροφοδοσία εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών, επιτρέποντας τη συνέχιση των εργασιών οπουδήποτε, χωρίς ξεχωριστή γεννήτρια.

Το Pro Power Onboard είναι ακόμη ένα στοιχείο του Ranger, σχεδιασμένο για να απλουστεύει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες.

