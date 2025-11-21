search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

21.11.2025

Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά τον τίτλο International Pick-Up Award 2026-2027 (photo/video)

21.11.2025 10:31
Το Ford Ranger PHEV αναδείχθηκε νικητής του International Pick-up Award για το 2026-2027. Αυτή είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 15 χρόνια που το Ranger κατακτά την κορυφαία διάκριση και η πρώτη που ένα υβριδικό όχημα αποσπά τον τίτλο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τα ανθεκτικά και ικανά pick-up οχήματα.

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι συνδυάζει υβριδική αποδοτικότητα και οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι το Pro Power Onboard, που το μετατρέπει σε κινητή μονάδα ενέργειας για την τροφοδοσία εργαλείων και ηλεκτρικών συσκευών, επιτρέποντας τη συνέχιση των εργασιών οπουδήποτε, χωρίς ξεχωριστή γεννήτρια.

Το Pro Power Onboard είναι ακόμη ένα στοιχείο του Ranger, σχεδιασμένο για να απλουστεύει ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες.

ΥΓΕΙΑ

ECDC: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης που εμφανίστηκε σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα – Φόβοι για δύσκολη χρονιά

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις για «Ιθάκη»: Το βιβλίο του Τσίπρα αποκαλύπτει τον «πραγματικά πολύ κακό του χαρακτήρα»

LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Οι απώλειες που τον σημάδεψαν – Το μωρό που γεννήθηκε νεκρό και ο θάνατος της συντρόφου του

ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η ΕΕ ετοιμάζει δικό της σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Θα είναι έτοιμο «εντός ημερών»

ΥΓΕΙΑ

Ηπατίτιδα C και καρκίνος του παγκρέατος: Ένας νέος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης

ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

