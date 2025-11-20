search
Cybercab: Το ρομποταξί που ο Mασκ οραματίζεται… παράνομα

20.11.2025 21:00
cybercab-1

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το Cybercab, ένα πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό ρομποταξί χωρίς τιμόνι, πεντάλ ή καθρέφτες, θα μπει σε παραγωγή τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Το παρουσίασε αμέσως μετά την έγκριση του γιγαντιαίου πακέτου αμοιβών του από τους μετόχους της Tesla, τονίζοντας ότι αυτό θα είναι το πρώτο όχημα της εταιρείας σχεδιασμένο αποκλειστικά για αυτόνομη οδήγηση χωρίς επίβλεψη.

Παρά τη φιλοδοξία του Musk, το όχημα αυτή τη στιγμή δεν συμμορφώνεται με τα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας των ΗΠΑ, τα οποία απαιτούν βασικό εξοπλισμό όπως τιμόνι, πεντάλ, καθρέφτες, παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρες. Οι ανταγωνιστές της Tesla, όπως η Zoox, έχουν ζητήσει και λάβει ειδικές εξαιρέσεις από τη NHTSA για να δοκιμάσουν ή να προχωρήσουν προς εμπορική λειτουργία ρομποταξί χωρίς αυτά τα στοιχεία. Η Tesla, όμως, δεν έχει υποβάλει καμία αίτηση για εξαίρεση, κάτι που δημιουργεί σοβαρό εμπόδιο για τη διάθεση του Cybercab στην αγορά.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (NHTSA) επιβεβαίωνει ότι χωρίς εξαίρεση η Tesla δεν μπορεί να πουλήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία το Cybercab. Αν το επιχειρήσει, η υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει έρευνα, να απαιτήσει τεχνικά δεδομένα, να επιβάλει διορθωτικές παρεμβάσεις, να σταματήσει τις πωλήσεις και να επιβάλει πρόστιμα. Πρώην αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν μια τέτοια κίνηση επικίνδυνη και προβλέπουν ότι θα οδηγήσει σε άμεση παρέμβαση της NHTSA.

Εντός της Tesla υπάρχουν επίσης αντικρουόμενες δηλώσεις. Η Robyn Denholm, πρόεδρος του συμβουλίου, υπονόησε ότι το Cybercab μπορεί να αποκτήσει τιμόνι και πεντάλ αν χρειαστεί, κάτι που ο Musk διαψεύδει. Ο ίδιος επιμένει ότι η Tesla δεν σκοπεύει να πουλήσει συμβατική έκδοση του μοντέλου και ότι το μέλλον της εταιρείας είναι αποκλειστικά αυτόνομο.

Επιπλέον, η σχέση του Musk με την πολιτική ηγεσία δεν είναι η καλύτερη, αφού έχει προσβάλει δημόσια τον Υπουργό Μεταφορών Sean Duffy, ο οποίος εποπτεύει τη NHTSA. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες ευνοϊκής αντιμετώπισης.

Πέρα από τα ρυθμιστικά ζητήματα, υπάρχουν και εμπορικές αμφιβολίες. Οι πωλήσεις της Tesla έχουν μειωθεί για δύο συνεχόμενες χρονιές, η BYD την έχει ξεπεράσει, και το Cybertruck δεν έγινε η επιτυχία που περίμενε ο Musk. Το Cybercab είναι επίσης δίθυρο, κάτι που θεωρείται εμπορικά προβληματικό στην αμερικανική αγορά όπου τα δίθυρα μοντέλα σπάνια πουλάνε σε μεγάλους όγκους. Πρώην στελέχη της Tesla εκφράζουν αμφιβολίες ότι το όχημα θα μπορέσει να κυκλοφορήσει χωρίς τιμόνι και ότι ακόμα και με τιμόνι θα μοιάζει συμβιβασμένο.

Και όπως χαρακτηριστικά είπε πρώην στέλεχος της Tesla, «ο Μασκ αρνείται να δεχτεί πώς σκέφτονται οι άνθρωποι».

