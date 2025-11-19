Το αυτοκίνητο πόλης που ξεπέρασε το Picanto σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Σε μια αγορά όπου ένα αυτοκίνητο πόλης παίζει κρίσιμο ρόλο για όσους κινούνται καθημερινά μέσα στην πόλη, είναι σπάνιο να βλέπουμε ανατροπές στην κορυφή των ταξινομήσεων.

Όμως το 2025 είχε ήδη την πρώτη του «έκπληξη». Το Fiat Panda, ένα μοντέλο που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σταθερή αξία στην Ευρώπη, όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική του, αλλά φέτος πέρασε μπροστά από το Kia Picanto, σημειώνοντας 3.029 ταξινομήσεις, έναντι 3.000 του κορεατικού μοντέλου. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη τιμή του. Το Panda με με τη τρέχουσα προωθητική ενέργεια λιανικής (-3.000€) κοστίζει 15.490 ευρώ, τοποθετώντας το δυναμικά απέναντι σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο πόλης στην ελληνική αγορά.

Το Panda ήταν πάντα από εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με περιττές γραμμές. Αντίθετα, ποντάρει στη λειτουργική γεωμετρία, στις καθαρές επιφάνειες και στη χαρακτηριστική «τετραγωνισμένη» ταυτότητα που το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο. Οι μικρές διαστάσεις του (ιδανικές για ελληνικά στενά και παρκαρίσματα που απαιτούν υπομονή και τύχη) το κάνουν να νιώθει σαν στο σπίτι του στην πόλη. Με την αυξημένη κάθετη επιφάνεια και το μεγάλο παρμπρίζ, η ορατότητα είναι άριστη – κάτι που βρίσκεις όλο και πιο σπάνια στα σύγχρονα, πιο «κουπέ» μικρά.

Μπαίνοντας μέσα, το Fiat Panda παραμένει πιστό στην απλότητα με ουσία. Υλικά που δεν προσποιούνται ότι είναι premium, αλλά είναι στιβαρά, σωστά τοποθετημένα και φτιαγμένα για να αντέχουν χρόνια καθημερινής χρήσης. Οι χώροι αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα ατού: παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, το Panda προσφέρει άνετο ύψος, σωστή εργονομία και αρκετές πρακτικές θήκες. Το infotainment είναι απλό, με την οθόνη να λειτουργεί περισσότερο ως hub για βασικές λειτουργίες, αφήνοντας τα περιττά γραφικά και «τυμπανοκρουσίες» για άλλες κατηγορίες. Η λογική είναι ξεκάθαρη: πρακτικότητα, ευκολία, μηδενική περιπλοκότητα. Για το κοινό που θέλει ένα εργαλείο πόλης, είναι σχεδόν ιδανικό.

