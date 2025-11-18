search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 17:32
18.11.2025 17:00

Νέο T-Roc R: 333 ίπποι, τετρακίνηση και «R» διάθεση για το best-seller της VW

18.11.2025 17:00
credit: autocritica.ro

Πριν από μερικά χρόνια, το T-Roc R ήρθε για να αποδείξει πως ένα compact SUV μπορεί να είναι εξίσου απολαυστικό με ένα hot hatch.

Σήμερα, η Volkswagen ετοιμάζει τη δεύτερη του γενιά – κι αν κρίνουμε από τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από το autocritica.ro, το πνεύμα των «R» όχι μόνο διατηρείται αλλά εξελίσσεται. Το καμουφλάζ δεν κρύβει το DNA του: τετραπλές απολήξεις εξάτμισης, μεγάλες αεροεισαγωγές, νέα φωτιστικά σώματα και φαρδύ stance. Το νέο T-Roc R δείχνει πιο στιβαρό, πιο μυώδες, σχεδόν σαν ένα Golf R με μεγαλύτερο ύψος και πιο «περιπετειώδη» διάθεση.

Σχεδίαση με ουσία

Η σχεδίαση ακολουθεί το νέο ύφος της Volkswagen – πιο δυναμική μάσκα, φωτεινή LED γραμμή που ενώνει τα φώτα, λεπτότερα πίσω φωτιστικά και χαρακτηριστική υπογραφή “R”. Οι ζάντες των 20 ιντσών και το χαμηλωμένο set-up προδίδουν τον χαρακτήρα του. Η VW έχει βελτιώσει την αεροδυναμική, κρατώντας όμως το γνώριμο, αυστηρό σχήμα. Το πίσω μέρος θυμίζει αρκετά το Golf R Variant, ενώ μπροστά ξεχωρίζει το νέο προφίλ του προφυλακτήρα με οριζόντιες εισαγωγές που διοχετεύουν αέρα στα φρένα.

Μέσα, περιμένουμε μια ανανεωμένη καμπίνα με νέο digital cockpitμεγαλύτερη οθόνη infotainment (περίπου 13 “) και υλικά που πλησιάζουν premium ποιότητα. Τα καθίσματα R, το μπλε ambient φωτισμό και το νέο flat-bottom τιμόνι με κουμπί “R Mode” για άμεση πρόσβαση στο sport πρόγραμμα ολοκληρώνουν τη σκηνή.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

