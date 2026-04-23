ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:53
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

23.04.2026 16:42

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: «Η αποζημίωση 4 κουτιών ταινιών σακχάρου ετησίως δεν διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών CGM»

glucose_test-strips_2304_1920-1080_new
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Διαβήτη χαρακτηρίζει «μισό βήμα» τη ρύθμιση για την αποζημίωση τεσσάρων κουτιών ταινίες σακχάρου τον χρόνο, καθώς αυτή η ποσότητα δεν καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών ενώ παράλληλα επαναλαμβάνει την πάγια θέση της δηλαδή τουλάχιστον 12 κουτιά ετησίως, δηλαδή ένα ανά μήνα.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) η αποζημίωση τεσσάρων κουτιών ταινιών τον χρόνο δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες ασφάλειας των χρηστών που χρησιμοποιούν τα συστήματα Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης (CGM). Παρ’ όλο που η Ομοσπονδία χαιρετίζει τη δημοσίευση του ΦΕΚ Β’ 2027/07-04-2026, που αφορά τη δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αρ. 287/18.09.2025 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, ωστόσο όπως επισημαίνει, αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συνεχών παρεμβάσεων και τεκμηριωμένων διαμαρτυριών της κοινότητας των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Γιατι είναι ανεπαρκές το μέτρο

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, προβλέπεται η αποζημίωση ενός κουτιού ταινιών ανά τρίμηνο, δηλαδή τέσσερα κουτιά ετησίως. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει το μέτρο «ανεπαρκές», επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις επιστημονικές οδηγίες ούτε στην καθημερινή πρακτική διαχείρισης του διαβήτη.

Παρά τη σημαντική πρόοδο των CGM, η ανάγκη για μετρήσεις αίματος δεν έχει εκλείψει. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ υπογραμμίζει ότι οι ταινίες είναι κρίσιμες για:

• Βαθμονόμηση (calibration): Πολλά συστήματα απαιτούν τακτική επιβεβαίωση με μέτρηση αίματος.
• Ασφάλεια του πάσχοντος: Σε περιπτώσεις ταχείας μεταβολής της γλυκόζης ή ασυμφωνίας συμπτωμάτων και ενδείξεων αισθητήρα, η μέτρηση αίματος αποτελεί τον μόνο αξιόπιστο οδηγό για θεραπευτικές αποφάσεις.
• Τεχνικές αστοχίες: Κατά την αλλαγή ή δυσλειτουργία αισθητήρα, οι ταινίες λειτουργούν ως το μοναδικό «δίχτυ ασφαλείας».

Με βάση αυτά, η Ομοσπονδία επαναλαμβάνει την πάγια θέση της: τουλάχιστον 12 κουτιά ετησίως, δηλαδή ένα ανά μήνα.

Παρότι το ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου, η τροποποίηση δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e‑Dapy). Η καθυστέρηση αυτή αφήνει τους πάσχοντες χωρίς αναγκαίες ταινίες για έξι μήνες, παρά το γεγονός ότι η παροχή έχει εγκριθεί.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει ότι η απόσταση μεταξύ νομοθέτησης και εφαρμογής έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ασθενών, καθώς η έλλειψη ταινιών υπονομεύει την ασφαλή διαχείριση του διαβήτη.

Η Ομοσπονδία ζητά:

• Άμεση ενεργοποίηση της συνταγογράφησης στο e‑Dapy.
• Επανεξέταση του ορίου των 4 κουτιών και ευθυγράμμιση με την πρόταση για 12 κουτιά ετησίως.

Όπως τονίζει, η ασφάλεια των ατόμων με διαβήτη δεν μπορεί να αποτιμάται δημοσιονομικά, καθώς αφορά άμεσα τη ζωή και την καθημερινή λειτουργικότητά τους.

Αξίζει να τονισθεί ότι η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι έτοιμη να παρουσιάσει αναλυτικά τα δεδομένα που τεκμηριώνουν την ανάγκη για 12 κουτιά ταινιών τον χρόνο και να συνεργαστεί με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για μια λύση που θα διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των πασχόντων.

putin 1234- new
mojtaba_khamenei_new
latinopoulou
doukas delfoi 00- new
megalou
benitez pao
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
kalxthu
kovesi_delfi_new_3
dolofonia new
putin 1234- new
mojtaba_khamenei_new
latinopoulou
