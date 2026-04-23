search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:05
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 14:23

Το φρούτο που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

23.04.2026 14:23
Οι υψηλές ποσότητες φυτικών ινών, καλίου, μαγνησίου, φυλλικού οξέος, βιταμίνης C και βιταμίνης Κ κατατάσσουν το αβοκάντο ως απαραίτητο συστατικό μιας υγιεινής διατροφής.

Συνάμα όμως, προλαμβάνει τις καρδιαγγειακές παθήσειςρυθμίζοντας και τη χοληστερόλη, σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά στοιχεία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που εμπλουτίζουν τα αντίστοιχα δεδομένα παλαιότερων ερευνών.

Το εξωτικό και ασυνήθιστο αυτό φρούτο είναι επίσης γνωστή πηγή ακόρεστων λιπαρών και αποτελεί εξαιρετικό υποκατάστατο ορισμένων λιπαρών τροφών, όπως το βούτυρο, το τυρί ή τα επεξεργασμένα κρέατα.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η μελέτη της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας:

  • τα άτομα που κατανάλωναν τουλάχιστον ένα αβοκάντο κάθε εβδομάδα είχαν 16% χαμηλότερο εμφάνισης κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και 21% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έτρωγαν ποτέ ή σπάνια αβοκάντο.
  • Η καθημερινή αντικατάσταση μισής μερίδας μαργαρίνης βουτύρου, αυγού, γιαουρτιού, τυριού ή επεξεργασμένου κρέατος, όπως μπέικον, με την ίδια ποσότητα αβοκάντο συσχετίστηκε με 16% έως 22% χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Επιπλέον, παλαιότερη μελέτη από το 2015 που δημοσιεύθηκε στο Journal of American Heart Association συμπέρανε ότι η κατανάλωση ενός αβοκάντο την ημέρα, ως μέρος μιας διατροφής με λίγα λιπαρά, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης.

Το «μέτρον άριστον» έχει εφαρμογή όμως και στην κατανάλωση του αβοκάντο, όπως επισημαίνει η Mayra L. Estrella, μέλος της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιδημιολογίας, Ανθρώπινης Γενετικής και Περιβαλλοντικών Επιστημών στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Κέντρου Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Χιούστον: «Ένα μεσαίο αβοκάντο συγκεντρώνει κατά μέσο όρο περίπου 240 θερμίδες και 24 γραμμάρια λίπους, και παρά τα καλά λιπαρά που περιέχει, θα πρέπει να καταναλώνεται με σύνεση. Για παράδειγμα, αν τα τρώτε ως γουακαμόλε ή άλλου είδους ντιπ, θα πρέπει να προσέξετε την κατανάλωση των συνοδευτικών, όπως τα τσιπς».

Η έρευνα σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του αβοκάντο συμβαδίζει με τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας σχετικά με το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής που θα πρέπει να ακολουθείται, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, τροφίμων ολικής άλεσης, οσπρίων, ψαρών και ελαιόλαδου.

Πηγή: ygeiamou

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:04
ΚΟΣΜΟΣ

Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)

BUSINESS

Αλ. Εξάρχου: «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοβέσι Vs Γεωργιάδης για ρουσφέτι και… job description

1 / 3