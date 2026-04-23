ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:29
23.04.2026 12:19

ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19

Την έγκριση του πρώτου συνδυαστικού εμβολίου κατά της γρίπης και της COVID-19 σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Το εμβόλιο, με την ονομασία mCombriax, έλαβε το «πράσινο φως» έπειτα από θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), αποτελώντας το πρώτο εγκεκριμένο σκεύασμα που συνδυάζει προστασία έναντι των δύο ιών σε μία μόνο δόση.

Η απόφαση βασίστηκε σε κλινική μελέτη στην οποία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι εμβολιάστηκαν με το mCombriax ανέπτυξαν ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση, παράγοντας περισσότερα αντισώματα σε σύγκριση με όσους έλαβαν ξεχωριστά εμβόλια για τη γρίπη και τον κορωνοϊό.

Μέχρι σήμερα, η προστασία έναντι των δύο νοσημάτων απαιτούσε δύο διαφορετικές δόσεις, ενώ τα εμβόλια επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα στελέχη των ιών που κυκλοφορούν κάθε εποχή.

Σύμφωνα με τη Moderna, την κατασκευάστρια εταιρεία, το νέο εμβόλιο αναμένεται να διατεθεί σε όλα τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το mCombriax θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές ήδη από την περίοδο 2026-2027.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να απλοποιήσει σημαντικά τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων, μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλές επισκέψεις και ενισχύοντας τη συμμόρφωση των πολιτών στα προγράμματα πρόληψης.

Διαβάστε επίσης

Στυτική δυσλειτουργία με πρόωρη εκσπερμάτιση: Ποιες είναι οι αιτίες που «ρίχνουν» τις μετοχές στον έρωτα – Υπάρχει θεραπεία;

Αττικό Νοσοκομείο: Εγκαίνια δυο νέων κτηρίων με στόχο να μπει τέλος στα «ράντζα»

Χρηστικός οδηγός για να μειώσουμε την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας – Ποιες είναι οι συστάσεις των Ελλήνων ερευνητών

ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

REAL ESTATE

«Scarface»: Πωλείται η θρυλική έπαυλη για 237 εκατ. δολάρια – Η σύνδεση με τον Νίξον (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε κάψουλες αδυνατίσματος με επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

