ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19

Την έγκριση του πρώτου συνδυαστικού εμβολίου κατά της γρίπης και της COVID-19 σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Το εμβόλιο, με την ονομασία mCombriax, έλαβε το «πράσινο φως» έπειτα από θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), αποτελώντας το πρώτο εγκεκριμένο σκεύασμα που συνδυάζει προστασία έναντι των δύο ιών σε μία μόνο δόση.

Η απόφαση βασίστηκε σε κλινική μελέτη στην οποία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι εμβολιάστηκαν με το mCombriax ανέπτυξαν ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση, παράγοντας περισσότερα αντισώματα σε σύγκριση με όσους έλαβαν ξεχωριστά εμβόλια για τη γρίπη και τον κορωνοϊό.

Μέχρι σήμερα, η προστασία έναντι των δύο νοσημάτων απαιτούσε δύο διαφορετικές δόσεις, ενώ τα εμβόλια επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα στελέχη των ιών που κυκλοφορούν κάθε εποχή.

Σύμφωνα με τη Moderna, την κατασκευάστρια εταιρεία, το νέο εμβόλιο αναμένεται να διατεθεί σε όλα τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το mCombriax θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές ήδη από την περίοδο 2026-2027.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να απλοποιήσει σημαντικά τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων, μειώνοντας την ανάγκη για πολλαπλές επισκέψεις και ενισχύοντας τη συμμόρφωση των πολιτών στα προγράμματα πρόληψης.

