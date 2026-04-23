Αττικό Νοσοκομείο: Εγκαίνια δυο νέων κτηρίων με στόχο να μπει τέλος στα «ράντζα»

Με στόχο να αλλάξει η απαράδεκτη εικόνα με τα «ράντζα» στο Αττικό Νοσοκομείο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας εγκαινίασε χθες (22/4) τη θεμελίωση δύο νεών κτηρίων που θα δώσουν νέα πνοή στο θεραπευτήριο, που εξυπηρετεί 200.000 ασθενείς το χρόνο.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, με προϋπολογισμό 5,9 εκατ. ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 20 μηνών, αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τον Ξενώνα Εφημερεύοντος Ιατρικού Προσωπικού, με συνέπεια να απελευθερωθούν 52 κλίνες, οι οποίες επιστρέφουν στη νοσηλεία των ασθενών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δυναμικότητα της Παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρησή του.

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό δύο νέων κτηρίων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», τα οποία θα ενταχθούν πλήρως στις υποδομές και τη λειτουργία του.

Το πρώτο από τα δύο κτήρια θα καλύψει ένα χρόνιο διαρθρωτικό κενό που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο, καθώς κατασκευάστηκε χωρίς πρόβλεψη για κλίνες εφημερευόντων ιατρών, με αποτέλεσμα οι ιατροί να χρησιμοποιούν 52 κλίνες ασθενών κατά τη διάρκεια των εφημεριών τους. Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου κτηρίου θα απελευθερώσει άμεσα τα απαραίτητα, ήδη εξοπλισμένα δωμάτια, για την περαιτέρω νοσηλεία των ασθενών, ενισχύοντας τη συνολική δυναμικότητα του Νοσοκομείου για την εξυπηρέτηση νοσηλευόμενων ασθενών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις εφημερίας για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Το νέο κτήριο θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο, σε άμεση σύνδεση με το κεντρικό κτήριο του Νοσοκομείου για λόγους εύκολης και γρήγορης πρόσβασης.

Το δεύτερο κτήριο θα στεγάσει την έδρα των τριών παρακάτω κέντρων:

α) Κέντρο Συντονισμού των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, για το πρόγραμμα παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, το οποίο υλοποιείται, με αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ ήδη από το 2014, από την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» σε συνεργασία πλέον με το Νοσοκομείο «Αττικόν» και υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

β) Κέντρο Θεραπευτικής άσκησης για ασθενείς με καρκίνο και άλλα χρόνια νοσήματα, καθώς και για παιδιά με αναπηρία.

γ) Κέντρο Εξειδικευμένων Επεμβάσεων Αρθροπλαστικής και Διάσωσης Αποκατάστασης Μελών ΙΣΝ.

Σημειώνεται ότι τα νέα κτήρια αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο το 2027.

H δωρεά για τη δημιουργία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, η ΔΠΥ περιλαμβάνει παραπάνω από 100 δωρεές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ενδεικτικά τον σχεδιασμό, κατασκευή, και εξοπλισμό τριών νέων, υπερσύγχρονων νοσοκομείων στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη, και τη Σπάρτη, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, όπως νέα αεροσκάφη για τις αεροδιακομιδές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία, εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, καθώς και ένα ευρύ πλαίσιο διεθνών συνεργασιών για την προαγωγή της καινοτομίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Μετά την τελετή αγιασμού της θεμελίωσης του έργου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το «Αττικόν» νοσοκομείο είναι μια από τις μεγάλες ναυαρχίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί 80.000 ανθρώπους το χρόνο και εξυπηρετεί 200.000. Οι ανάγκες του είναι στην πραγματικότητα τεράστιες. Για αυτό και είναι ένα από τα λίγα πια νοσοκομεία, στα οποία δυστυχώς έχουμε ράντζα. Για να το λήξουμε λοιπόν αυτό οριστικά, έχουμε εφαρμόσει ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο στο υπουργείο Υγείας που κρίσιμο κομμάτι του είναι το σημερινό έργο, το εργοτάξιο το οποίο σήμερα εγκαινιάζουμε. Εδώ θα χτίσουμε τους κοιτώνες των γιατρών. Πρώτα από όλα θα δώσουμε στους γιατρούς μας που εφημερεύουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Οι γιατροί είναι άνθρωποι σκληρά εργαζόμενοι, αξίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια κατά την εργασία τους και πρέπει να τους την παρέχουμε. Και ευχαριστούμε το ΙΣΝ γιατί μας την παρέχει με το σημερινό έργο. Δεύτερον, διότι μεταφέροντας τους γιατρούς στο κτίριο που θα χτίσουμε, απελευθερώνουμε από το κυρίως νοσοκομείο 52 κλίνες που θα προσθέσουμε στην παθολογική κλινική. Αυτό σημαίνει 52 λιγότερα ράντζα».

Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ Ανδρέας Δρακόπουλος είπε μεταξύ άλλων ότι το «Αττικόν» αποτελεί «ναυαρχίδα του ΕΣΥ» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό του νοσοκομείου για την αδιάκοπη προσφορά του.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε ότι το σημερινό έργο αναβαθμίζει την παροχή φροντίδας για τους ασθενείς όλης της χώρας και ειδικά της Δυτικής Αθήνας. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι «το νέο κτηριακό συγκρότημα αποτελεί μια ακόμη σημαντική επένδυση στις σύγχρονες υποδομές με άμεσο αποτύπωμα για ασθενείς και υγειονομικούς».

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σπύρος Αποστολόπουλος, ανέφερε ότι πρόκειται για «μια συνέργεια που ξεπερνά τις υποδομές και αγγίζει τις αξίες και τη φιλοσοφία της φροντίδας».

