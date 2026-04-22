ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 17:39
22.04.2026 16:38

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων σκιαγραφικού φαρμάκου (photo)

credit: Shutterstock

Στην άμεση ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων σκιαγραφικού φαρμάκου, που χρησιμοποιείται σε απεικονιστικές εξέτασεις, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Αναλυτικά σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΦ αναφέρει την άμεση ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος VISIPAQUE INJ. SOL 625 MG (320 MG I)/ML BTx1 USB BOTTLE x 100 ml. Η  απόφαση λήφθηκε λόγω πιθανής παρουσίας σωματιδίων προσκολλημένων στα πολυμερικά μπουκάλια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, η ανάκληση αφορά τις εξής παρτίδες:

  • 17270129
  • 17363725
  • 17385132

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως σκιαγραφικό μέσο σε απεικονιστικές εξετάσεις και η παρουσία σωματιδίων ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια και την ποιότητα της χορήγησης.

Ο ΕΟΦ ζητά από την εταιρεία GE Healthcare Greece, υπεύθυνη για τη διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά, να επικοινωνήσει άμεσα με όλους τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων, να προχωρήσει στην άμεση απόσυρσή τους από την αγορά, καθώς και να διασφαλίσει ότι το σύνολο των επηρεαζόμενων προϊόντων θα επιστραφεί και θα καταστραφεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επιπλέο ο ΕΟΦ αναφρει ότι η ανάκληση πραγματοποιείται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα.

Μάλιστα ο Οργανισμός καλεί τους επαγγελματίες υγείας:

  • να ελέγξουν άμεσα τα αποθέματά τους,
  • να παύσουν τη χρήση των συγκεκριμένων παρτίδων,
  • να ενημερώσουν τους προμηθευτές τους για την επιστροφή των προϊόντων.

Σε περίπτωση που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί προϊόν από τις ανακληθείσες παρτίδες, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να παρακολουθούν τους ασθενείς σύμφωνα με τις κλινικές οδηγίες και να αναφέρουν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες στο σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ.

