Πρώτος και την Τρίτη (21/4) ο Alpha, με έξαρση τηλεθέασης στο «Happy day»

Με ανοδική τάση συνέχισε την πρωτοπορία ο Alpha χθες, ο οποίος στο διάγραμμα τηλεθέασης του είδε οξυκόρυφη επίδοση στη διάρκεια της εκπομπής «Happy day» (άνω του 25% μερίδιο, εκείνη την ώρα) σύμφωνα με τη Nielsen.

Ελαφρώς βελτιωμένη επίδοση είχε και το Mega, όμως ο ΑΝΤ1 δεν είχε ανάλογα χαρακτηριστικά, αντιθέτως, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, περνώντας στην περιοχή με τα μονοψήφια μερίδια. ΣΚΑΪ και Star ήταν ισοδύναμοι, ενώ το Open κέρδισε σημαντικό «έδαφος» στη «μάχη» της τηλεθέασης από τη μια ημέρα στην επόμενη.

Η ΕΡΤ1, στο μεταξύ, έπειτα από αρκετές ημέρες είδε τον αριθμό 5 στο κύριο μέρος του μεριδίου της, και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ ισοφάρισε το χαμηλό ρεκόρ της (0,5%) που είχε… καταφέρει την Τρίτη, 10 Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Κυριακού – Ματαρέλα στη Ρώμη: Στην ατζέντα της συζήτησης η Ευρώπη και ο Όμιλος GEDI

Ο Τσιμιτσέλης από τον ΣΚΑΪ στον… ΑΝΤ1, αλλά για λίγο

Mάρω Κοντού: Τελευταίο γύρισμα για τη «Γη της ελιάς» – Το συγκινητικό αντίο από την Αντζελα Γκερέκου











