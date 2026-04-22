ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 19:33
Πρώτος και την Τρίτη (21/4) ο Alpha, με έξαρση τηλεθέασης στο «Happy day»

Με ανοδική τάση συνέχισε την πρωτοπορία ο Alpha χθες, ο οποίος στο διάγραμμα τηλεθέασης του είδε οξυκόρυφη επίδοση στη διάρκεια της εκπομπής «Happy day» (άνω του 25% μερίδιο, εκείνη την ώρα) σύμφωνα με τη Nielsen.

Ελαφρώς βελτιωμένη επίδοση είχε και το Mega, όμως ο ΑΝΤ1 δεν είχε ανάλογα χαρακτηριστικά, αντιθέτως, κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, περνώντας στην περιοχή με τα μονοψήφια μερίδια. ΣΚΑΪ και Star ήταν ισοδύναμοι, ενώ το Open κέρδισε σημαντικό «έδαφος» στη «μάχη» της τηλεθέασης από τη μια ημέρα στην επόμενη.

Η ΕΡΤ1, στο μεταξύ, έπειτα από αρκετές ημέρες είδε τον αριθμό 5 στο κύριο μέρος του μεριδίου της, και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ ισοφάρισε το χαμηλό ρεκόρ της (0,5%) που είχε… καταφέρει την Τρίτη, 10 Μαρτίου.

