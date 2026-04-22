Συνάντηση Κυριακού-Ματαρέλα στη Ρώμη – Στην ατζέντα της συζήτησης η Ευρώπη και ο Όμιλος GEDI στο φόντο του Atlantic Council

Επίσημη συνάντηση στη Ρώμη, στο Κυρηνάλιο Μέγαρο, είχαν χθες ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρής Κυριακού και ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, ο Πρόεδρος Ματαρέλα και ο Θοδωρής Κυριακού υπογράμμισαν τον ρόλο και την υπεράσπιση των αξιών της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αστάθειας.

Στο πλαίσιο αυτό, συζήτησαν τη σύνοδο κορυφής Ευρώπης – Μέσης Ανατολής που διοργανώνουν ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council τον Μάιο του 2026 στην Ελλάδα, η οποία θα αποτελέσει σημείο συνάντησης πολιτικών, επιχειρηματικών και θεσμικών ηγετών, σε μια συγκυρία όπου ο διάλογος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου γεωπολιτικών και επενδυτικών συνεργειών.

Ο Θοδωρής Κυριακού παρουσίασε στον Αρχηγό του Κράτους της Ιταλίας τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης της GEDI, του κορυφαίου Ομίλου μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας της Ευρώπης, την εξαγορά της οποίας ανακοίνωσε στις 23 Μαρτίου 2026.

Κεντρικό ρόλο στη διεύρυνση της δραστηριότητας της GEDI έχει η ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, καθώς και τα 15 websites, οι τρείς ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα Μέσα HuffPost Italia, National Geographic, η διαφημιστική εταιρεία Limes και η τηλεοπτική streaming πλατφόρμα που διαθέτει.

Ο Antenna, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία του στα media, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, προχωρά -όπως αναφέρεται- δυναμικά το πλάνο ανάπτυξης της GEDI με στόχο να την καθιερώσει ως έναν ισχυρό, διεθνή Όμιλο που προωθεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πολυμεσικός Όμιλος με το διεθνές αποτύπωμα, στην ανάπτυξη της εφημερίδας La Repubblica, επεκτείνοντας την παρουσίας της σε νέες αγορές και αναδεικνύοντας το βραβευμένο δημοσιογραφικό έργο των συντακτών της.

Παράλληλα, ο Antenna επιταχύνει την ανάπτυξη των ραδιοφωνικών σταθμών της GEDI, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού κόμβου στη Μεσόγειο, και επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε streaming, podcasts, ντοκιμαντέρ, μουσική παραγωγή και κινηματογράφο.

